Hospital Unimed Volta Redonda está entre os 100 melhores hospitais do país - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de março de 2023, 16:20 horas

Volta Redonda – O Hospital Unimed Volta Redonda, pelo terceiro ano seguido, foi considerado um dos 100 melhores hospitais do Brasil pelo ranking The World’s Best Hospitals 2023, publicado pela revista norte-americana Newsweek em parceria com a empresa de dados Statista Inc. O Hospital é o único fora da Região Metropolitana do estado do Rio de Janeiro presente na lista, baseada nas indicações de profissionais de saúde; na opinião dos gestores dos hospitais; na experiência dos pacientes; e em indicadores de desempenho.

Para o presidente da cooperativa, Dr. Vitório Moscon Puntel, o resultado alcançado é fruto do cuidado com o atendimento humanizado, associado a uma equipe altamente qualificada e investimentos contínuos em tecnologia de ponta.

“Galgamos três posições na última edição do ranking, o que corrobora a nossa busca em proporcionar a melhor assistência aos nossos clientes seguindo nosso propósito de cuidar da saúde e bem-estar das pessoas. Para 2023, temos investimentos pensados no curto prazo, mas também no longo. Um deles é a ampliação da central médica de esterilização da unidade, bem como a abertura da clínica de atendimento ao autismo”, afirma Vitório.

No último sábado (4), foi realizado na unidade, pela primeira vez, um transplante músculo-esquelético, com enxerto de tecido osteomuscular, sendo também o primeiro procedimento na região Sul Fluminense. Os cirurgiões utilizaram uma técnica de reconstrução dos ligamentos para tratamento de uma luxação acromioclavicular crônica, localizada na parte superior do ombro, usando um enxerto de tendão fornecido pelo banco de tecidos do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) no Rio de Janeiro.

O primeiro transplante músculo-esquelético da unidade foi realizado pela equipe cirúrgica do hospital comandada pelo médico cooperado e cirurgião ortopédico Dr. Fabiano Claudio Pereira, que também atua no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) como médico ortopedista do Grupo de Ombro e Cotovelo.

“A realização do transplante músculo-esquelético em nosso hospital reforça, mais uma vez, os investimentos da Unimed Volta Redonda em diferenciação, segurança e em ter um hospital de alta complexidade no estado do Rio de Janeiro. Permanecemos com o objetivo de que mais pessoas não precisem sair de Volta Redonda e região para buscar atendimento nas capitais”, destaca presidente da Unimed Volta Redonda, Dr. Vitório Moscon Puntel.