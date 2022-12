Hospital Unimed Volta Redonda inaugura Centro Integrado de Nefrologia - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de dezembro de 2022, 16:45 horas

Em parceria com Grupo Nefroclínicas, Centro oferece serviços especializados para o cuidado de pacientes renais

Volta Redonda – Será inaugurado nesta quinta-feira (8), no Hospital Unimed Volta Redonda, o Centro Integrado de Nefrologia. A atuação será realizada em conjunto com o Grupo Nefroclínicas. O presidente da Unimed, Dr. Vitório Moscon Puntel, destaca que o Centro vai oferecer um modelo abrangente de atuação na linha de cuidado completa do paciente renal, integrado aos serviços do Hospital Unimed Volta Redonda, reconhecido pela segurança nos processos, humanização e procedimentos de alta complexidade.

“Buscamos cada vez mais trazer o que há de melhor na saúde para Volta Redonda. O Centro Integrado de Nefrologia conta com a experiência da Nefroclínicas, possibilitando que mais pessoas possam ter acesso ao tratamento de qualidade e uma linha de cuidado em nefrologia desde a consulta ambulatorial, procedimentos e futuramente o transplante renal. Esse é mais um investimento em diferenciação e segurança para os pacientes que traz uma mudança de paradigma da assistência de um paciente renal, que também, reforça a contribuição da Unimed Volta Redonda para transformar a região em um Vale da Saúde”, celebra Dr. Vitório.

A nova unidade, que atenderá pacientes particulares e Unimed, terá foco no tratamento de doenças renais, a partir de um ecossistema estruturado em promover saúde. O espaço vai contar com consultórios, posto de enfermagem, 12 boxes de hemodiálise, sala de observação e sala de curativo. O Centro também vai oferecer acompanhamento nutricional, diálise peritoneal domiciliar e nefrologia pediátrica.

“O Centro Integrado de nefrologia traz uma ótima novidade como grande investimento para toda comunidade de Volta Redonda. Espaço confortável, moderno, corpo clínico diferenciado e o que há de melhor para oferecer uma experiência única aos pacientes que necessitarem do nosso serviço. Estamos impressionados com a qualidade assistencial do Hospital Unimed Volta Redonda e essa unidade vem fortalecer esse ecossistema”, afirma Dr. Daniel Calazans, CEO do Grupo Nefroclínicas.