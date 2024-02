Hospital Veterinário de Resende atinge marca de 100 mil atendimentos

Resende – O Hospital Veterinário de Resende atingiu, nesta semana, a marca de 100 mil atendimentos a cães e gatos de Resende. O número foi alcançado na última terça-feira.

Inaugurada em agosto de 2020, a unidade, que foi a primeira pública do Rio de Janeiro e uma das primeiras do Brasil, continua ganhando melhorias e aprimorando ainda mais os cuidados com cães e gatos. Novas aquisições de aparelhos modernos levam mais tecnologia e praticidade aos atendimentos e a unidade também está sendo ampliada.

De acordo com o diretor da unidade, Felipe Quinane, o Hospital Veterinário continua atendendo uma média de 80 atendimentos por dia. A unidade é pioneira e serve de modelo para centenas de municípios em todo o país, que desejam ter um serviço para atender cães e gatos gratuitamente, além de se destacar na assistência aos animais de estimação da população.

– É sempre importante celebrar essas marcas que nos lembram do quanto nossos profissionais se dedicam e como esse trabalho tem um impacto enorme nos cuidados com os animais. Quantos bichinhos pudemos salvar, ajudar de alguma forma. O hospital é uma grande razão para Resende celebrar. É um símbolo de humanidade, da cidade que cuida das pessoas e também dos animais – disse o diretor.

A referência do serviço prestado através do Hospital Veterinário já está gerando reflexos em todo o estado. Isso porque foi protocolado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro pelo deputado estadual Tande Vieira, o projeto de lei 83/2023, que prevê o atendimento gratuito 24 horas para cães, gatos e outros animais domésticos através de hospitais veterinários em todo o estado. Com isso, o Hospital Veterinário de Resende servirá de modelo para outros municípios.

Investimentos e melhorias

Em janeiro deste ano a Prefeitura de Resende deu início às obras de ampliação do Hospital Veterinário. O projeto abrange a construção de um novo consultório, com a equipe já concentrada na etapa de alvenaria, destacando-se a conclusão dos pilares e do contrapiso.

No ano passado, a unidade ganhou um novo gerador para atuar em casos de falta de energia elétrica. Essa novidade deixou o Hospital Veterinário preparado para situações adversas, que podem acontecer e prejudicar os atendimentos.

Além disso, a unidade recebeu máquinas de lavar roupas, secadora e um novo aparelho de ultrassonografia. Todas as novidades colaboram para uma estrutura mais completa e melhoram o serviço nos detalhes. A ultrassonografia trouxe novidades na modernidade, com recursos mais avançados, que refinaram ainda mais os diagnósticos e a noção sobre a situação física do animal. A unidade já contava com um aparelho.

– O Hospital Veterinário foi um projeto que tiramos do papel ainda no primeiro mandato, onde idealizamos toda a estrutura desde o início, já que não havia um projeto como esse para nos servir como modelo. Conforme os anos foram passando, os investimentos também se multiplicaram, já que os atendimentos aumentaram. Criamos ainda a Farmácia Veterinária, para que os animais atendidos no hospital pudessem dar continuidade aos tratamentos totalmente gratuitos. Por isso, celebramos este número com muita gratidão. No entanto, os trabalhos não podem parar e vamos continuar com os investimentos na saúde animal de Resende – finalizou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.