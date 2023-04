Hospital Veterinário de Volta Redonda terá investimento de 3,6 milhões - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de abril de 2023, 11:25 horas

Prefeitura concluiu licitação para a construção do hospital; unidade ficará no bairro Rústico

Volta Redonda – As obras do Hospital Veterinário de Volta Redonda terão um investimento de R$3.628.530,72 – lance vencedor da empresa Cerâmica Geowolf Engenharia, que disputou com outras três firmas. A Prefeitura concluiu a licitação, com valor estimado em R$4.152.727,86. Com isso, foi gerada uma economia de aproximadamente 14% no custo total previsto da obra.

O prefeito Antônio Francisco Neto lembrou que o hospital público para animais foi um pedido do vereador Renan Cury a ele e ao secretário estadual de Saúde, Dr. Luizinho, e que será realizada pela prefeitura, com recursos do Governo do Estado.

“O Hospital Veterinário de Volta Redonda está se tornando realidade e certamente vai colaborar para tornar Volta Redonda uma referência também no bem-estar animal. Muito disso graças ao Renan, ao Dr. Luizinho, e ao governador Cláudio Castro, que tem nos ajudado a reconstruir nossa cidade com importantes obras”, ressaltou Neto.

O Hospital Veterinário de Volta Redonda será construído em um terreno de 3,5 mil m², na Rua 401, esquina com a Rua 6, no bairro Rústico. A unidade médica veterinária terá 760 m² e contará com quatro consultórios; ambulatório; recepção; laboratório; salas de raio-x, ultrassonografia, cirurgia e de recuperação anestésica; espaço para tratamento de doenças infectuosas; áreas de esterilização/higienização e canil.

Além do hospital, Volta Redonda já conta com um Castramóvel – veículo adaptado para realizar cirurgias de castração em cães e gatos. O trailer deve começar a auxiliar no serviço de castração de animais do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) em breve, zerando a fila de espera.