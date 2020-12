Hospital Veterinário Público atende mais de 11 mil cães e gatos em 2020

Matéria publicada em 30 de dezembro de 2020, 11:34 horas

Resende – O Hospital Veterinário Público da Região Sul Fluminense atendeu mais de 11.031 cães e gatos, nos primeiros quatro meses de implantação, em 2020. A unidade hospitalar veterinária situada em Resende começou a funcionar no dia 14 de agosto deste ano e os dados foram levantados até o dia 22 de dezembro.

Procedimentos

A nova unidade instalada na Estrada Resende-Riachuelo, na Morada da Colina, próxima à Área de Exposições, oferece todos os procedimentos gratuitamente e opera 24 horas, atendendo em média 100 animais domésticos por dia. Para atender a demanda do município, o número de veterinários aumentou: de 16 para 22, que se revezam em escala de 12 por 36 (plantões diurnos e noturnos) ou como diaristas

Em quatro meses, o hospital já contabilizou 146 cirurgias gerais , 571 castrações, 891 ultrassonografias, 802 exames de raio-X, 26 internações e 2.331 coletas de sangue.

O prefeito Diogo Balieiro Diniz destacou a importância do Hospital Veterinário para Resende.

– A unidade ainda conta com cinco técnicos de Raio-X, sete auxiliares de veterinário, equipes da farmácia e do laboratório, profissionais para esterilização de instrumentos cirúrgicos, além de funcionários da recepção, que inclui uma pessoa responsável pelo acolhiment,o e da área administrativa e auxiliares de serviços gerais. A infraestrutura da nova unidade é moderna, com serviços de excelência e profissionais capacitados e humanizados para um público muito especial: cães e gatos, que recebem todo carinho de uma equipe qualificada e dedicada – reforçou.

Atendimentos

O hospital oferece atendimento clínico, cirurgias e procedimentos, como o serviço de castração; suturas de ferimentos; curativos e bandagens; cirurgia de piometra; cirurgia de prolapso retal; curativo ou retirada de unhas fraturadas; operação de retirada de baço; imobilização de membros fraturados, quando possível; ultrassonografia para fins diagnósticos; internação; soroterapia.

Também possui serviços de aplicação de medicamentos para animais em internação; amputação de membros, quando for o caso; retirada de tumores de pele e mama, quando necessário; exames laboratoriais; enucleação; redução de protusão de globo ocular; otohematoma; caudectomia; desobstrução uretral; cesária de emergência com ovariosalpingohisterectomia; cistotomia; e herniorrafia abdominal.

A unidade hospitalar veterinária é voltada para o atendimento gratuito dos animais domésticos da cidade, em especial, famílias de baixa renda, que não têm condições de arcar com despesas de tratamentos e procedimentos cirúrgicos. Nesta primeira fase de implantação, atende, exclusivamente, cães e gatos residentes em Resende, onde tutores devem comprovar residência fixa.

Infraestrutura

Hospital Veterinário possui dois consultórios, uma sala de anestesia, uma sala de isolamento, um ambulatório, uma sala de internação, um centro cirúrgico, uma sala de raio-X, um laboratório, uma sala de recuperação, copa, sala de repouso para os plantonistas, sala de antissepsia, farmácia, almoxarifado, recepções externa e interna e quatro banheiros.

CCZ

Já o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) segue com os atendimentos de animais de rua que apresentam alguma enfermidade e controle de doenças transmissíveis a seres humanos como raiva, febre maculosa, esporotricose e leishmaniose. O CCZ também desempenha atividades relacionadas ao combate à dengue, zika e chikungunya.

O CCZ funciona das 8h ao meio-dia, de segunda-feira a sexta-feira, na Rua Euridice Paulina de Almeida, no bairro Vicentina II.

Castramóveis

Para otimizar o serviço de castração canina e felina do município, prefeitura de Resende implantou o projeto itinerante de castramóveis. O projeto busca atender o público residente, principalmente, nas áreas mais afastadas e zona rural. Até dezembro de 2020, foram castrados 601 cães e gatos pelo projeto volante.

O projeto começou a funcionar em julho deste ano, no Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco, respeitando todas as medidas de segurança sanitária necessárias devido à pandemia. Depois, o projeto percorreu localidades como distrito de Vargem Grande; Fazenda da Barra II; Fazenda da Barra III; Fazenda da Barra I; e Surubi. A escolha dos locais para execução do projeto ocorre de acordo com a demanda, com base em levantamento promovido pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

Os castramóveis atuam, exclusivamente, para a castração de cães e gatos com idade igual ou superior a seis meses, sem enfermidades, com exceção da população canina braquicefálica (focinho achatado ou curto).