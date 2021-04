Matéria publicada em 16 de abril de 2021, 16:57 horas

Resende – Em oito meses, o Hospital Veterinário Público de Resende ultrapassou a marca de 20 mil atendimentos de cães e gatos. A unidade, que começou a operar no dia 14 de agosto do ano passado, registrou 20.064 atendimentos conforme levantamento feito até esta sexta-feira, dia 16 de abril. O Hospital Veterinário, que oferece todos os procedimentos gratuitamente e está instalado no bairro Morada da Colina, funciona 24 horas por dia. Em média, são atendidos 100 animais domésticos diariamente.

De acordo com o balanço feito pela equipe da unidade de saúde, no período de agosto de 2020 até o dia 16 de abril de 2021, foram realizados: 13.956 exames de sangue; 2.978 exames de raio-X; 3.716 exames de ultrassom; 657 cirurgias; e 2.546 internações de animais domésticos.

O prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, reforçou que o hospital vem se modernizando cada vez mais para atender a alta demanda.

– Pioneira na Região Sul Fluminense, a unidade está crescendo cada vez mais e, para suprir toda a demanda, o atual governo segue se dedicando na sua transformação diária, dando suporte aos setores e investindo em recursos tecnológicos. O objetivo é sempre elevar os serviços da unidade ao mais alto padrão de qualidade, dando a assistência necessária aos pets do município. O desenvolvimento de uma boa política para a Saúde Animal é importante para o controle de doenças na cidade, entre outras questões. Estamos buscando melhorias com a aquisição de novos equipamentos e mobílias, além do melhor planejamento do escalonamento de profissionais para o pleno funcionamento da unidade – detalhou o prefeito.

Avanços

No final do ano passado, com o intuito de suprir a demanda do município, o número de veterinários aumentou: de 16 para 22, que se revezam em escalas(plantões diurnos e noturnos) ou como diaristas.

Em janeiro deste ano, o Hospital Veterinário recebeu oito bombas de infusão, também conhecidas como perfusão. Os novos aparelhos são destinados aos animais internados na hora da administração de medicamentos nas vias venosa, arterial ou esofágica, além de servir para a hidratação. Todos os veterinários, auxiliares e estagiários foram submetidos a um treinamento para adquirir conhecimentos técnicos relacionados à manipulação dos equipamentos fornecidos pela empresa especializada. A bomba de infusão foi mais um mecanismo implantado pela unidade, dando mais segurança e conforto aos pets. Os aparelhos chegaram para facilitar a administração de medicamentos em doses precisas, bem como a hidratação do animal. Estes equipamentos estão contribuindo para otimizar o tempo e o trabalho da equipe, assegurando todos os cuidados necessários a cada animal em tratamento.

Este ano, a prefeitura adquiriu dois armários tipo vitrine, 10 bancos em inox e cinco mesas de atendimento para a unidade. As mobílias serviram para ampliar o armazenamento dos materiais hospitalares e organizar melhor os ambientes.

Ainda no início deste ano, o Hospital Veterinário ganhou um analisador bioquímico automático, que possibilitou um volume maior de exames por dia, refletindo em melhorias na dinâmica do atendimento. O aparelho de alta tecnologia é responsável por analisar amostras sanguíneas e medir as dosagens de ureia, creatinina, enzimas hepáticas, entre outros parâmetros, que são fundamentais para entender e diagnosticar o estado de saúde dos animais.

Recentemente, a unidade implantou uma estação para destilar água. A geração local do material essencial traz, entre muitos benefícios, uma economia para o funcionamento do hospital. A água destilada é fundamental para aparelhos do laboratório de hematologia, além de também estar presente nos processos de esterilização dos materiais utilizados nos procedimentos cirúrgicos da unidade, por meio das autoclaves. Anteriormente, a água destilada era constantemente comprada.

Serviços

A unidade disponibiliza atendimento clínico, cirurgias e procedimentos e serviço de castração, entre eles: suturas de ferimentos; curativos e bandagens; cirurgia de piometra; cirurgia de prolapso retal; curativo ou retirada de unhas fraturadas; operação de retirada de baço; imobilização de membros fraturados, quando possível; ultrassonografia para fins diagnósticos; internação; soroterapia; aplicação de medicamentos para animais em internação; amputação de membros, quando for o caso; retirada de tumores de pele e mama, quando necessário; exames laboratoriais; enucleação; redução de protusão de globo ocular; otohematoma; caudectomia; desobstrução uretral; cesária de emergência com ovariosalpingohisterectomia.