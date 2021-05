Resende – Nesta semana, o Hospital Veterinário Público de Resende recebeu novos equipamentos para higienização e cirurgia dos animais para aprimorar a estrutura da unidade médica. Os equipamentos foram: um secador pedestal e um bisturi elétrico, que atribuem mais recursos para que os profissionais tratem dos animais.

De acordo com a direção do hospital, o secador será usado para o aquecimento e higiene dos animais internados no hospital. Já o bisturi elétrico auxiliará os profissionais durante a execução das cirurgias realizadas no hospital diariamente, como as castrações.

– Este tipo de equipamento faz toda a diferença para que os animais tenham o conforto, o carinho e o cuidado que merecem. No caso do bisturi elétrico, se trata de um aparelho moderno e que ajuda a ter mais precisão nos procedimentos. A tecnologia vem ganhando cada vez mais espaço na saúde pública de Resende. Equipamentos cada vez mais modernos fazem parte do dia a dia dos profissionais. E no Hospital Veterinário não é diferente. A gestão municipal construiu o Hospital e vai continuar trabalhando sempre no sentido de melhorar cada vez mais, pois sempre é possível melhorar em algum aspecto – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Além das duas últimas novidades anunciadas, recentemente mais de 30 novos itens chegaram ao Hospital Veterinário. Os itens variam entre berços de internação; suportes de soro em aço inox; suportes de soro em aço inox para parede, carros curativos e muito mais.

– A gestão municipal de Resende já mostrou que prioriza e sabe cuidar da saúde, seja ela da população ou dos animais. Foram muitos avanços e conquistas ao longo dos últimos quatro anos e é uma tendência que terá continuidade. No Hospital Veterinário, que começou como um sonho em Resende, já se foram mais de 13.400 atendimentos desde a inauguração e muita coisa está por vir, sem dúvidas. Os novos equipamentos não param de chegar para qualificar ainda mais o atendimento – comentou o Secretário Municipal de Saúde, Tande Vieira.