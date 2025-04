Hospital Zilda Arns, em VR, é referência no combate à bronquiolite no RJ

O Hospital Estadual Zilda Arns (HERZA), em Volta Redonda, foi destacado como uma das principais unidades de referência no atendimento a casos graves de bronquiolite infantil no estado do Rio de Janeiro.

***

Segundo levantamento da Secretaria de Estado de Saúde, houve um aumento de 19% nos casos nos primeiros três meses de 2025, em relação ao mesmo período de 2024. O Zilda Arns disponibilizou 35 leitos de UTI para tratar a doença, que atinge especialmente crianças pequenas.

***

A SES também tem capacitado profissionais para diagnóstico precoce e reforça a importância de medidas preventivas como higiene e vacinação. Mesmo com queda recente nos casos em março, a atenção continua sendo essencial.

Greve

A rede municipal de ensino de Barra Mansa entra em greve a partir desta quinta-feira (24), por tempo indeterminado.

Entregadores

A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados discute, nesta quinta‑feira (24), a saúde de trabalhadores de aplicativos de entrega de alimentos. O debate, solicitado pela deputada Erika Kokay (PT‑DF), começa às 14h30, no Plenário 12.

Sem tecnologia

A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 4920/20, que obriga serviços públicos a oferecer alternativas de atendimento para idosos e pessoas com dificuldade no uso de tecnologias. A proposta altera a Lei 13.460/17, que trata dos direitos dos usuários de serviços públicos e vale para União, estados, Distrito Federal e municípios.

Bíblia I

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou, nesta quarta‑feira (23), proposta da Câmara dos Deputados que proíbe alterações, adaptações, edições, supressões ou adições nos textos publicados sob o título “Bíblia Sagrada”. O texto recebeu parecer favorável do senador Magno Malta (PL‑ES) e segue agora para a Comissão de Educação (CE).

O PL 4.606/2019 determina que a Bíblia — composta por Antigo e Novo Testamentos — não poderá ter seu texto modificado em publicações que se apresentem como Bíblia Sagrada.

Bíblia II

Segundo o relator, o objetivo é manter a “inviolabilidade” de capítulos e versículos, preservando versões reconhecidas pelas comunidades religiosas e impedindo que edições não oficiais sejam divulgadas como autênticas. A iniciativa também busca assegurar a livre pregação do conteúdo bíblico em todo o território nacional.

Auditivos

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, da Câmara dos Deputados, aprovou o PL 3540/24, que permite deduzir no Imposto de Renda despesas com aparelhos auditivos. A proposta do deputado Mauricio Neves (PP-SP) foi relatada por Dr. Francisco (PT-PI), que defendeu a medida como forma de inclusão social. O projeto altera leis já existentes para incluir aquisição, adaptação e manutenção desses aparelhos como parte da reabilitação profissional. A dedução também vale para consultas e exames relacionados. O texto ainda será analisado por outras comissões da Câmara.

Saidinha

A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou o PL 172/25, que autoriza a recondução imediata à prisão de quem descumprir regras da saída temporária, sem necessidade de decisão judicial prévia. A medida prevê comunicação ao juiz e audiência de custódia em até 24 horas. O relator, Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP), defendeu o projeto como forma de reforçar a segurança pública. A proposta, de autoria do deputado Gilson Daniel (Pode-ES), altera a Lei de Execução Penal. O texto segue agora para análise da CCJ e do Plenário.

Porte de arma

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou o PL 4256/19, que concede porte de arma a agentes socioeducativos e oficiais de justiça, observando requisitos como aptidão psicológica e capacitação técnica. O texto, já aprovado no Senado, insere a medida no Estatuto do Desarmamento. O porte valerá em serviço e fora dele, com isenção de taxas. O uso ostensivo será proibido aos agentes socioeducativos. O projeto segue para análise das comissões de Finanças e da CCJ.