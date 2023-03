Hospital Zilda Arns passa a integrar o Programa Estadual de Transplantes - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de março de 2023, 12:41 horas

Volta Redonda – Mais uma unidade de saúde do estado passa a integrar o Programa Estadual de Transplantes (PET). Esta semana, a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) do Hospital Regional do Médio Paraíba Zilda Arns, em Volta Redonda, fez o seu primeiro acolhimento familiar, notificações e diagnostico de morte encefálica.

Junta aos familiares de uma paciente de 50 anos, que deu entrada no hospital no último dia 20 de fevereiro, transferida de um hospital da cidade de Sapucaia com quadro grave Acidente Vascular Cerebral, a equipe da CIHDOTT abriu diálogo para falar sobre a possibilidade de doação de órgãos. A família compreendeu a proposta e a equipe médica conseguiu captar córneas e fígado.

– Com carinho e acima de tudo, muito respeito, a equipe explicou o diagnóstico, esclareceu dúvidas e enfatizou o quanto o ato de doar pode ajudar muitas outras pessoas. No final, tivemos o sim para a doação – explicou o diretor do Hospital Zilda Arns, Marcus Russoni.

A implantação do CIHDOTT no Hospital Regional do Médio Paraíba ocorreu graças a inauguração, no ano passado, de um centro cirúrgico com 4 salas de excelente infraestrutura, com capacidade de 200 procedimentos por mês. As cirurgia geral e ortopedia – agora de joelho completo e ombro também – são realizadas nos paciente encaminhados pela Central Estadual de Regulação (CER).

Referência no atendimento de média e alta complexidade na região do Médio Paraíba, o hospital atende a uma população de aproximadamente 1,2 milhão de pessoas de 12 cidades. A unidade, além do centro cirúrgico, também ganhou 18 leitos de enfermaria para pré e pós-operatório e quatro consultórios que estão atendendo a demanda do novo setor.

– O hospital também acaba de ganhar um moderno aparelho de ressonância magnética. E, nesta semana, estamos oferendo o exame de colangiopancreatografia, para diagnóstico e avaliação para doenças que acometem as vias e canais biliares — adiantou o diretor médico do hospital, Caio Larcher.

O Hospital Dra. Zilda Arns Neumann, administrado pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado, conta com 237 leitos para internação, sendo 109 de UTI adulto e 30 de UTI pediátrica. A unidade foi inaugurada em março de 2018, e mais de 30 mil atendimentos já foram realizados no local.