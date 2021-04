Hotéis e pousadas de Resende e Itatiaia recebem selo ‘Pet Friendly’

Matéria publicada em 27 de abril de 2021, 17:19 horas

Itatiaia e Resende – Pousadas e hotéis da região Sul Fluminense já receberam o selo Pet Friendly e, ao todo, nove estabelecimentos de Penedo, Itatiaia e Resende já aderiam ao programa da Subsecretaria de Proteção e Bem Estar animal (RJPET), que é vinculada à Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. O objetivo é trazer mais opções de locais para donos de pets passearem e se hospedarem com seus animais no estado do Rio de Janeiro.

A empresária Leda Maria Fernandes, da Pousada Moria, em Visconde de Mauá, Resende, disse que solicitou o selo, pois a vontade já era antiga.

– Certa vez meu filho viajou e não pôde se hospedar no hotel que queria pois este não aceitava pets. Ele teve um grande transtorno por conta disso. Resolvemos, então, mudar a realidade da nossa pousada para que nossos hóspedes não tivessem que passar por situações semelhantes – explicou Leda, que completou.

– Ter o prazer de receber essas criaturas maravilhosas aqui, ter contato com eles e proporcionar a liberdade que normalmente eles não têm, por morarem em metrópoles, é maravilhoso – disse a empresária.

Quem não perdeu tempo foi a funcionária pública Zenilha Nunes Maria, que aproveitou o friozinho do fim de semana e se hospedou no local com a família e o cachorrinho Digdin.

– Nada melhor que poder sair pra descansar e estar perto dos nossos bichos. Já tive experiências muito ruins, onde cheguei a cancelar minha viagem porque o local não aceitava pets. Essa iniciativa do Governo do Rio é simplesmente maravilhosa, pois, antes de decidir o destino, podemos consultar num site os locais que são pet friendly – ressaltou Zenilha.

Estado já conta 64 hotéis ‘Pet Friendly’

Segundo a Secretaria de Agricultura, o selo cumpre um papel importante para o turismo fluminense.

– O projeto tem como principal objetivo tornar o Estado do Rio de Janeiro uma referência mundial nas instituições de políticas para animais de estimação – disse o secretário Marcelo Queiroz.

De acordo com a subsecretária estadual de Proteção Animal, Camila Costa, o setor hoteleiro foi o primeiro a receber a certificação. Em seguida, bares, restaurantes e o comércio de uma forma geral. A ideia é expandir a iniciativa para outros setores.

– Até o momento 64 hotéis, 31 bares e restaurantes, e mais de 500 lojas já foram certificados. Isso é motivo de muito orgulho, pois o selo existe há três meses, e os pedidos não param de chegar. O projeto já alcançou todas as regiões do estado, e nossa meta é levar o selo para todos os municípios – explicou Camila.

Confira os locais que já possuem a certificação no RJ: bit.ly/Roteiro_Pet