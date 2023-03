Hotel Bela Vista promove mostra gratuita com especialistas em eventos - Diário do Vale

Matéria publicada em 29 de março de 2023, 13:08 horas

Encontro reunirá profissionais da área para trazer ao público as principais novidades e tendências de festas

Volta Redonda – O Hotel-escola Bela Vista, em Volta Redonda, promove, hoje (29) e amanhã (30), uma mostra gratuita que vai reunir um time de especialistas e profissionais da área de eventos, para trazer ao público as principais novidades e tendências de festas, e provocar um novo olhar sobre eventos sociais no espaço. A Mostra será realizada das 16h às 22h, na Rua Dezenove-A, nº 635, no bairro Bela Vista. Os ingressos podem ser retirados no Sympla.

A programação contará diversas atrações, como um desfile conceitual de noivas, debutantes e lingerie organizado por Flávio Lavigne, no dia 29 (quarta-feira), às 20h. No dia 30 (quinta-feira), haverá um chá revelação e um casamento ao vivo, na área externa do hotel, que contará com todos os itens necessários para uma celebração: cerimonialista, celebrante, vestuário dos noivos e padrinhos decoração, flores, maquiagem, docinhos, cobertura fotográfica e vídeos etc.

Durante os dois dias de evento, os participantes poderão desfrutar dessas e outras atividades em todos os espaços do Hotel, como as suítes Presidencial, Master e Standard, Salão Branco, Salão Colonial, área de lazer, bar, restaurante e varanda.

Carla Carvalho, coordenadora de eventos do Hotel-escola Bela Vista, comentou sobre o evento. “Essa é a primeira edição da Mostra e estamos muito felizes em poder realizá-la. Poder oferecer ao público a possibilidade de conhecer não apenas os espaços do Hotel-escola, mas de estar em contato com as novidades e tendências do mercado de festas, de forma gratuita, é uma grande conquista, especialmente por ser uma produção colaborativa com um time de profissionais tão capacitados.”

Serão mais de 30 especialistas, tais como Ateliê das Flores, Arina, A2 Soluções em Eventos, Best Jump, Bruna Pinelli, Carpe Deam Confeitaria Carol, Chris Carraro, Cláudia Cassaro, DJ Graffith, DJ Raffael Carvalho, Elci Noivas e Noivos, Eloá moda íntima, Festare, Flávio Lavigne, Flávia Cunha, Fordinho Valente, Glaucya Mariote, Graffith Eventos, Giliade Lima / Maxwell, Grupo JB eventos, Ianne Rocha Doces, Keila Suspiros, Lee House Photography, Lumens Led, Luxos Bartender, Marco Vacchi, RM Iluminação & Mobiliário, Ramon Santana, Rogério estruturas Pergolado/iluminação, Saboroso Locações, Talita Furtado doces e bolos e Tégno Leonardo.

Para o maquiador Flávio Lavigne, referência em produção de noivas no sul fluminense, a importância da Mostra ultrapassa o nível pessoal, sendo um grande feito também para o setor de festas, eventos e maquiagens, já que se trata de “uma casa tão bem estruturada e com uma história muito importante.” Ele participará da Mostra com a produção de maquiagem e cabelo em um desfile elaborado por ele mesmo, que acontecerá no jardim do hotel. “Também estarei participando do making off da produção da noiva do casamento ao vivo.”