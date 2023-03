HSJB incentiva mulheres a serem doadoras voluntárias - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de março de 2023, 09:52 horas

Em Volta Redonda, os doadores cadastrados são homens em sua maioria

Volta Redonda – O Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda, que funciona no Hospital São João Batista (HSJB), recebeu, na manhã desta quarta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, ciclistas do Bike Flor. Parte do grupo, exclusivamente feminino, fez a doação e fotos para marcar o lançamento da campanha para incentivar as mulheres a se tornarem doadoras voluntárias do Banco de Sangue.

Luciene Ruela faz parte do Bike Flor e é doadora periódica e fez parte do grupo que esteve na unidade de Volta Redonda nesta manhã. “Doar sangue é um ato de amor. O que doamos não nos faz falta e cada doação pode beneficiar até quatro pessoas. A coleta é rápida e indolor. Vem com a gente nesta campanha. Faça doações periódicas no Banco de Sangue”, convidou.

De acordo com a responsável pela captação de doadores do hemonúcleo, Cristina Teixeira, na unidade de Volta Redonda, os doadores cadastrados são homens em sua maioria.

“O número de mulheres fica entre 30% e 40% dos doadores cadastrados. Por isso, vamos aproveitar o mês da mulher para tentar reverter este quadro, aumentando o número de doadoras periódicas do nosso Banco de Sangue”, disse, lembrando que as mulheres precisam de um intervalo de três meses entre as doações.

A captação de doadores no Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda é feita das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira. Antes da coleta, todos passam por triagem clínica. Pode doar qualquer pessoa com idade entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de 18 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis; é necessário estar em boas condições de saúde; e não precisa estar em jejum. As pessoas que se imunizaram contra a Covid-19 precisam esperar sete dias antes de fazer a doação.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (24) 3339-4242 (ramais 325 e 326).