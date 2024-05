HSJB promove mutirão de cirurgias ortopédicas no fim de semana

Volta Redonda – O Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, deu continuidade aos mutirões de cirurgias ortopédicas que vêm sendo realizadas nos fins de semana. Cinco pacientes – duas mulheres e três homens, com idades entre 15 e 65 anos – passaram, na sexta-feira (24) e no sábado (25), pelo procedimento de artroplastia total, videoartroscopia de joelho e osteossíntese de fratura da cabeça do rádio, falange distal e dedo do pé.

Entre os pacientes beneficiados com o mutirão realizado na sexta-feira (24), estavam: Rosangela Aparecida Soares, 65 anos, e Geovane da Silva, de 63 anos. Ela passou pelo procedimento de artroplastia total do quadril; e ele pela videoartroscopia de joelho direito. As cirurgias foram realizadas pela equipe do cirurgião-ortopedista Flávio Reis, que é o diretor-médico do HSJB.

Já no sábado (25), os beneficiados foram os pacientes Valdirene Vieira Pereira, 54 anos; Leonardo de Oliveira Ramos, 43 anos; e Davi Lellis Pecegueiro Esteves, de 15 anos. Todas as cirurgias – de osteossíntese – foram realizadas pelo médico Rafael Coelho.

Todos os pacientes já tiveram alta hospitalar e passarão por revisão e acompanhamento ainda nesta semana, na própria unidade hospitalar. O mutirão, que tem como objetivo reduzir a fila de espera dos procedimentos pelo SUS (Sistema Único de Saúde), realizou mais de 100 cirurgias em 2023.

O diretor-geral do Hospital São João Batista, o vice-prefeito Sebastião Faria, afirmou que os mutirões de cirurgias vão seguir acontecendo nos finais de semana. “A medida permite a manutenção da agenda de cirurgias eletivas e as de emergência, já que o Hospital São João Batista também é uma unidade de pronto atendimento”, falou Faria.

Flávio Reis, diretor-médico do hospital, ressaltou que o objetivo é aumentar cada vez mais a oferta de procedimentos cirúrgicos à população. “Como todo o investimento e a ampliação do hospital que está sendo concluída, voltamos a ser uma referência no nosso estado e estamos batendo sucessivos recordes de cirurgias. A perspectiva é de que o número de procedimentos aumente cada vez mais. Vamos continuar oferecendo serviços de excelência aqui no São João Batista”, afirmou o médico.