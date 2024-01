Hugo Leal cobra melhorias na atuação de concessionárias de energia fluminenses

Estado do Rio – O secretário de estadual de Energia e Economia do Mar, Hugo Leal, participou, nesta quinta-feira (25), em Brasília, de reunião com o diretor geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Sandoval de Araujo Feitosa Neto. O encontro foi motivado pelos constantes problemas relacionados à interrupção do fornecimento de energia na Cidade do Rio e em diversos municípios fluminenses, causando transtornos à população.

— Buscamos uma solução para os constantes problemas na distribuição de energia elétrica, que atingem a população. Residências, comércio, indústria, serviços essenciais, prédios públicos, todos estão sofrendo com falta de luz. Precisamos sempre ter em mente que, atualmente, em diversos lugares, há pessoas que dependem de eletricidade para continuarem vivas, além dos milhares de trabalhadores que só podem conseguir seu sustento utilizando energia elétrica em suas atividades – afirmou Hugo Leal.

Lembrando que é responsabilidade da ANEEL a fiscalização das concessionárias de distribuição de energia, no caso do Rio de Janeiro a Light e a Enel, o secretário apresentou ao diretor da agência reguladora as seguintes demandas, separadas em três grupos, para que a ANEEL cobre das concessionárias:

Melhoria da infraestrutura

– Aumentar os investimentos em melhorias nas redes aéreas e subterrâneas de distribuição;

– Programar a substituição de redes nuas por isoladas; substituir transformadores e linhas em sobrecarga;

– Melhorar a capacidade de subestações;

– Realizar podas;

– Garantir equipes leves e pesadas para atendimento às interrupções de emergência;

– Fazer a manutenção preventiva na rede aérea e subterrânea e de prevenção, em detrimento das corretivas.

Melhoria da qualidade do serviço

– Elevar o número de fiscalizações em relação aos investimentos realizados pelas distribuidoras;

– Indenização por serviço mal executado, segundo a violação dos indicadores individuais, e ressarcimento de danos elétricos, sendo importante avaliar, após a fiscalização, medidas mais contundentes para a melhoria do serviço prestado pelas distribuidoras.

Prevenção a fatalidades

– Atenção especial à rede subterrânea da Light, não permitindo, em hipótese alguma, a volta das explosões nas câmaras subterrâneas.

Prefeitura de Resende ajuíza ação contra a Enel

A Procuradoria Geral do Município de Resende ajuizou na quinta-feira (25), uma ação civil pública contra a empresa ENEL.

Entre os pedidos à justiça, estão aplicação de multa no valor de R$ 100 mil reais por dia, caso haja interrupção no fornecimento de energia sem causa justificável e, caso o fornecimento de energia seja justificável – como o rompimento de um cabo devido a um vendaval, por exemplo -, o reestabelecimento do fornecimento deverá ser realizado em até no máximo 4 horas.

Em nota, a prefeitura lembra que não pode punir diretamente a empresa, e por isso recorreu á Justiça: “Infelizmente, por não ser uma concessão municipal, a Prefeitura de Resende não possui mecanismos de cobrança ou punição, tendo apenas a justiça como aliada para resolver essa questão que afeta todo o nosso município e traz prejuízos para todos!”, afirma a nota.

Essa não é a primeira ação da Prefeitura contra a Enel: em dezembro do ano passado, a prefeitura aderiu a uma ação movida pelo Ministério Público contra a empresa de energia.

Foto: Arquivo