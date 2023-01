Hugo Leal diz que obra de Angra 3 vai gerar entre 7 e 9 mil empregos - Diário do Vale

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2023, 07:52 horas

Obra vai trazer R$ 21 bilhões em investimentos ao Estado do Rio

Rio – O secretário estadual de Óleo, Gás, Energia e Indústria Naval do Rio de Janeiro, Hugo Leal, entregou ao Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, um ofício em que pede prioridade para as obras de conclusão da usina nuclear Angra 3. “A retomada das obras de Angra 3 vai gerar de 7.000 a 9.000 empregos e R$ 21 bilhões em investimentos”, lembrou Leal.

Leal, que é defensor desse modo de produção de energia, também defendeu que Angra dos Reis abrigue mais uma usina nuclear, que seria Angra 4, e que a vida útil de Angra 1 seja estendida.

Ele também argumentou a favor da ampliação da unidade de enriquecimento de urânio da INB (Indústrias Nucleares do Brasil), que fica em Resende, no distrito de Engenheiro Passos.

Além das usinas nucleares e da INB, o Estado do Rio abriga também o Instituto de Engenharia Nuclear (IEN), a Nuclep, que produz equipamentos pesados para a Nuclebrás, o estaleiro da Marinha onde está sendo construído o primeiro submarino nuclear do Brasil, o o órgão regulador e a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN), Leal vê o Estado do Rio como a “capital nacional da energia nuclear”.

As obras da usina

A construção de Angra 3 foi retomada em novembro do ano passado. As etapas de construção da unidade incluem as obras civis, a montagem eletromecânica, o comissionamento de equipamentos e sistemas e os testes operacionais. Assim como Angra 2, ela usará tecnologia de origem alemã desenvolvida pela Siemens/KWU, atualmente sob propriedade da empresa francesa Framatome.

A construção da usina teve início em 1984 e sofreu diversas interrupções por restrições econômicas. Em 2015, quando registrava 65% de progresso, foi paralisada pela última vez em decorrência de denúncias de desvios de recursos.

Para a retomada dos trabalhos, foi criado o Plano de Aceleração do Caminho Crítico de Angra 3. Na etapa em curso, além de concluir as obras civis, são previstos o fechamento da esfera de aço que fica dentro do edifício do reator e a instalação de equipamentos importantes, como a piscina de combustíveis usados, a ponte polar e o guindaste do semipórtico.

A usina terá capacidade para gerar 12 milhões de megawatts-hora por ano. Segundo a Eletronuclear, essa energia é capaz de atender ao consumo residencial da região Norte ou de quase todo o Centro-Oeste.