 Humor no Teatro GACEMSS com ‘André Assunção – O Pai dos Gatos’

Volta Redonda – Neste sábado (15), às 19h, o Teatro GACEMSS 1 recebe o humorista André Assunção para a apresentação do stand-up ‘O Pai dos Gatos’. Conhecido por sua dedicação aos felinos, André, que é pai de 48 gatos, promete um espetáculo repleto de humor e histórias cativantes sobre o cotidiano de um verdadeiro amante de gatos.

No show, André Assunção compartilha suas experiências e aventuras no resgate e cuidado dos seus numerosos companheiros felinos. Ele aborda, com muito humor, a vida de um ‘gateiro’, mostrando como esses animais transformaram sua rotina e contribuíram para o fortalecimento dos laços familiares e o bem-estar coletivo. As narrativas hilariantes de André prometem divertir o público e ao mesmo tempo sensibilizar sobre a importância do cuidado e respeito pelos animais.

O stand-up tem classificação etária de 10 anos e duração de 90 minutos, sendo uma opção de entretenimento para toda a família. Os ingressos para o espetáculo estão disponíveis nos sites Ingresso Digital e Sympla. Os valores são R$ 120,00 (inteira), R$ 60,00 (meia-entrada), R$ 60,00 (solidário – com 2 sachês para gatos) e R$ 48,00 (para associados do GACEMSS).

Confira as demais apresentações:

Show Musical “Leve – Cantos de Amor e Paz”

No sábado (15), às 20h, o Teatro GACEMSS 2 será palco do show musical “Leve – Cantos de Amor e Paz”, apresentado pelo desenhista e músico Adilson Carvalho. O show contará com as participações especiais da violinista Bárbara Cunha e da cantora Flora Carvalho. Os ingressos podem ser adquiridos através do site Ingresso Digital.

Espetáculo “Joanna de Angelis Transição”

No domingo (16), às 19h, o Teatro GACEMSS 1 apresentará o espetáculo “Joanna de Ângelis Transição. Inspirado na obra da autora espiritual Joanna de Ângelis, por meio do médium Divaldo Franco, o espetáculo promete emocionar o público com sua sensibilidade e beleza.

O Teatro GACEMSS fica na Rua Gen. Oswaldo Pinto da Veiga, nº 315, Vila Santa Cecília, Volta Redonda. Mais informações pelo telefone (24) 3343.1770.