Hyundai doa 700 máscaras cirúrgicas para Itatiaia

Matéria publicada em 26 de abril de 2020, 14:04 horas

Itatiaia – A empresa sul-coreana Hyundai Heavy Industries, localizada na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia, doou cerca de 700 máscaras cirúrgicas para a Saúde. A doação vai ajudar no combate e enfrentamento do novo coronavírus presente no município. Até o momento são apenas quatro casos confirmados.

A entrega ocorreu com a presença do gerente de RH (Recursos Humanos) da Hyundai, Heitor Batista; o Assistente de Relações Industriais, Rodolfo Oliveira; e os secretários de Desenvolvimento Econômico e de Saúde, Rafael Veríssimo e Carlos Magno Goulart.

– Enviamos um ofício para todas as empresas instaladas em nossa cidade, mediante pedido e conhecimento do nosso prefeito, e solicitamos a parceria com elas a fim de somarmos forças neste momento tão delicado que estamos vivendo. Embora seja um problema de saúde pública, todos os esforços integrados, das secretarias envolvidas neste processo, vêm para mostrar que juntos somos mais fortes – declarou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael Veríssimo.