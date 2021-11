I Encontro de Educação & Tecnologia da Rede Municipal de Ensino é promovido em VR

Matéria publicada em 6 de novembro de 2021, 15:33 horas

Evento virtual conclui trabalho de formação tecnológica dos professores

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, através da secretaria de Educação e da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), vai promover entre os dias 8 e 11 deste mês, o I Encontro de Educação & Tecnologia da Rede Municipal de Ensino de Volta Redonda. Com oficinas e diálogos, o evento será gratuito e de forma virtual, concluindo todo o trabalho de formação tecnológica realizada durante o ano junto aos professores da rede.

“Este encontro tem o objetivo de discutir os novos rumos da educação. Receberemos o José Pacheco, idealizador da Escola da Ponte (Portugal), para fazer a abertura, falando justamente sobre esses novos paradigmas”, explicou Bruno Moreira, coordenador da Equipe de Mídias da SME, responsável pela realização do evento.

Docentes, equipes pedagógicas e diretivas das unidades escolares formam o público-alvo do o I Encontro de Educação & Tecnologia, que contará com oficinas sobre algumas ferramentas digitais e sua aplicação pedagógica.

O encerramento será uma mesa-redonda com professores da rede que, durante o ano, realizaram iniciativas inovadoras no uso da tecnologia. Esses professores irão compartilhar suas experiências com os demais docentes.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.smevr.com.br/encontro, onde também estão disponíveis informações sobre a programação.

“Durante a pandemia, tivemos uma agenda extensa de formação em ferramentas digitais, visando capacitar os docentes no uso pedagógico destes recursos no ensino remoto e híbrido. Daqui pra frente, queremos dar um novo rumo à educação, trazendo em definitivo a tecnologia pra sala de aula, como aliada do processo de aprendizagem”, explicou a secretária municipal de Educação, Therezinha dos Santos Gonçalves, a Tetê, lembrando que os profissionais da rede passaram, durante o ano, por diversas capacitações como webnários e encontros preparatórios.

Investimentos para 2022



Para 2022, o prefeito Neto anunciou ainda a aquisição de 2.255 Notebooks, que serão distribuídos a todos os profissionais da educação e 3.390 Chromebooks para distribuição aos estudantes rede pública municipal.

Além dos investimentos em capacitações dos profissionais, a educação de Volta Redonda também receberá melhorias para o próximo ano letivo, onde as unidades escolares receberão novos equipamentos.

Serão adquiridos 730 Smart TV’s. Cada creche, por exemplo, receberá um aparelho e nas demais unidades haverá uma Smart TV em cada sala de aula.

O pacote prevê ainda a compra de 250 computadores a serem distribuídos nas secretarias das escolas e 1.127 computadores que reforçarão o parque tecnológico nos laboratórios de informática, que ficarão integrados pela rede de internet de fibra ótica.