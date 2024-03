IBGE: Pós-graduação pode aumentar salário em até 255%

Volta Redonda – De acordo com os dados de pesquisa divulgada em 2023 pelo Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, os profissionais que optam pela continuidade dos estudos por meio da pós-graduação podem ganhar salários com valores entre 150% a 255% maiores do que a média daqueles que estacionam na graduação.

A professora no curso de Medicina e coordenadora do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu do Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA, Rhanica Coutinho, explica que o primeiro passo para cursar uma pós-graduação é verificar a idoneidade da instituição de ensino:

“É necessário averiguar se o curso escolhido é ofertado por uma instituição de ensino que tenha autorização do Ministério da Educação – MEC para lançar cursos; verificar a formação do corpo docente e certificar-se da qualidade dos espaços físicos para a realização das práticas. E para os cursos que necessitam de certificação de especialidade é preciso pesquisar junto aos órgãos de classe se a instituição realizou com sucesso outros processos de regularização”, alertou.

A professora ressalta que o estudante de pós-graduação se destaca por aprofundar o conhecimento em uma área específica e isso lhe confere o ‘know how’ em seu segmento profissional, abrindo muitas portas para migração profissional.

Segundo o UniFOA, a pós-graduação também conduz o profissional a novidades tecnológicas e inovadoras, seja no conteúdo estudado em sala, na interação em equipes ou em experimentos dentro dos diversos laboratórios do campus Olezio Galotti, em Três Poços. O curso ainda é facilitador de amplo networking e conhecimento de experiências de sucesso, que vão auxiliar no futuro profissional.

No UniFOA são ofertados cursos de pós-graduação lato sensu, que abrange o Master in Business Administration – MBA e as demais especializações em diferentes áreas do conhecimento. Atualmente, são ofertados 19 cursos: sete na área da Odontologia; quatro na área do Direito; quatro cursos nas engenharias; três na área de Gestão e um para Ciências Biológicas e da Saúde. A instituição vem se preparando para lançar mais cursos no segundo semestre e, até o final deste ano, novas opções serão ofertadas na pós-digital.

“Vale destacar que o certificado emitido pelo UniFOA é de pós-graduado lato sensu, já o título de especialidade é oferecido pelos órgãos de classe como por exemplo Conselho Federal de Odontologia – CFO entre outros”, salientou a professora.

Diferença entre a pós-graduação lato sensu, MBA e especialização

Além de aprofundar os conhecimentos adquiridos durante o curso, a pós-graduação também serve para aprender sobre gestão e administração ou para seguir a carreira acadêmica.

O termo “lato sensu” em latim quer dizer “em sentido amplo” e essa modalidade se refere a cursos que auxiliam na atualização, aprofundamento e aquisição de mais conhecimento na área de atuação. O MBA é o tipo de pós-graduação focada em gestão e administração, por isso pessoas formadas em qualquer área podem escolher por ela, bastando ter interesse em coordenar, empreender ou buscar cargos onde essas habilidades e conhecimentos são necessários.

Já a especialização é um tipo de pós-graduação que enfatiza a aquisição de conhecimentos específicos, de maneira mais aprofundada, em uma área de formação, seja em técnica, teoria ou prática. Ela pode ser feita na mesma área da graduação ou em uma diferente.