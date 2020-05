ICC assume compromissos trabalhistas somente a partir de 1º de junho

Matéria publicada em 21 de maio de 2020, 11:09 horas

Volta Redonda – Ao assumir a administração do antigo Hospital da CSN, o ICC (Instituto do Câncer do Ceará) está mantendo reuniões com representantes dos funcionários para explicar como se dará a relação com os novos empregadores, neste período seguinte ao de transição com o antigo grupo mandatário. Pelo exposto até o momento, o ICC se comprometeu a manter o pessoal que já está na unidade, mas com compromissos trabalhistas firmados a partir do dia 1º de Junho.

A decisão consta de um comunicado do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e Trabalhadores nos Estabelecimentos em Serviço de Saúde no Sul Fluminense, emitido logo após uma reunião com o grupo ICC (Instituto do Câncer do Ceará). A data de primeiro de junho deve ser usada juridicamente para marcar a chegada do instituto aos hospital. “O acordo coletivo será renovado com a manutenção de todos os benefícios existentes no acordo com coletivo celebrado com a categoria celebrado anteriormente com HC (Hospital das Clínicas), com ticket, planos de saúde e demais”, diz o comunicado.

Ainda não há informações de como será feita a rescisão trabalhista do HC com os funcionários. Ainda que extra-oficialmente, profissionais que integrarão a nova diretoria do hospital estão orientando os funcionários a ingressarem na justiça contra o grupo HC para tentar obter eventuais direitos trabalhistas que sejam perdidos, descartando ao menos por hora que esse possível passivo seja absorvido pelo ICC.