ICC assume operação de hospital da CSN

Matéria publicada em 22 de janeiro de 2020, 19:17 horas

Medida traz solução definitiva ao impasse que começou com a ação de despejo contra o Grupo Vita, em 2018

Volta Redonda – A incerteza em torno do destino do hospital da CSN terminou com a assinatura do contrato entre a siderúrgica e o ICC (Instituto de Câncer do Ceará), que vai assumir a operação do estabelecimento de saúde. O Hospital das Clínicas, uma empresa formada pelos médicos que trabalham no local, vai deixar de ser o operador, mas o CEO (Chief Executive Officer) do ICC, Pedro Meneleu, garante que o ICC vai manter os vínculos com toda a equipe de profissionais de saúde. O Hospital das Clínicas já foi informado a respeito da assinatura dos contratos.

— Vamos manter todos. Não apenas os médicos, mas também enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, pessoal de laboratório e radiologia. Fica encerrada a crise de continuidade que estava acontecendo — disse Meneleu.

O executivo acrescentou que a intenção do ICC é fazer mais contratações, já que os serviços prestados pelo estabelecimento deverão ser ampliados: “vamos manter, melhorar e ampliar os serviços”, disse.

A expansão dos serviços do hospital, sob a administração do ICC, deve incluir novidades tecnológicas. O instituto tem convênios com a IBM e com a Universidade de Harvard para estudar aplicações de inteligência artificial na área de saúde.

— As possibilidades são infindáveis — disse ele.

Referência

O executivo informou que a CSN espera que, com a entrada do ICC como operador, o hospital volte a ser uma referência de atendimento no Estado do Rio, condição que a empresa entende ter sido perdida.

— Acredito que a população vai sair ganhando — afirmou Meneleu.

O ICC também tem tradição de trabalhar com residentes das mais diversas áreas. Segundo Meneleu, atualmente o instituto tem a maior residência multiprofissional do Brasil.

O ICC

Fundado em 1944, o ICC tem um hospital e diversos hospitais e centros de especialidade. O instituto é filantrópico e reinveste todos os seus ganhos. A transição para assumir definitivamente o hospital já está em andamento, segundo o instituto.

Hospital das Clínicas diz que aguarda posição da Justiça

Em nota divulgada no início da noite desta quarta (22), o Hospital das Clínicas de Volta Redonda (HC-VR) se manifestou, informando que vai aguardar a posição da justiça sobre o caso. Veja a nota na íntegra:

“Como é de conhecimento de todos, o HC iniciou a suas atividades em 01/07/2018, tendo a sua missão determinada pela Justiça. Em um primeiro momento, tínhamos a missão que duraria por 4 meses, mas ao longo desse tempo, não tivemos manifestação da CSN e assim conduzimos o nosso projeto com excelência e determinação, entregando à sociedade um serviço de qualidade.

A nota divulgada pela CSN em nada muda o nosso dia a dia. Continuaremos a conduzir o Hospital com a mesma seriedade e serenidade dos últimos 17 meses.

Vamos aguardar o posicionamento da Justiça.

Mantendo o compromisso de transparência, informaremos todos Médicos e Funcionários de qualquer desdobramento jurídico”.