ICMS de Pinheiral atinge R$ 142 mi após processo de industrialização

Pinheiral – O processo de industrialização e a consequente alta na arrecadação do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadoria) pelo Estado, está ajudando a transformar a pacata cidade de Pinheiral em modelo de desenvolvimento econômico. Em apenas seis anos, o município passou a ocupar o 6° lugar no ranking das 12 cidades do Médio Paraíba que mais contribuem para a arrecadação do imposto. Antes de 2017, as empresas da cidade contribuíam com apenas R$ 5 milhões/ano em repasses aos cofres do Governo do Estado.

Em 2020, os números avançaram e atingiram a marca de R$ 56 milhões. Já em 2021, o valor arrecadado pelo Estado com ICMS, em Pinheiral, bateu a casa de R$ 142 milhões.

Os bons resultados vêm gerando frutos e novas parcerias. Desde 2010, o município faz parte das cidades que oferecem uma diferenciação na alíquota de ICMS de 18% para 2% para empresas que fazem beneficiamento e industrialização. Com isso, o município vem atraindo novas empresas e se fortalecendo no segmento do aço, criando seu próprio polo metal mecânico, desde 2017.

E os números não mentem. Em setembro do ano passado, a Secretaria de Estado de Fazenda incluiu o município entre os 28 distritos industriais que serão criados em breve em todo o estado. Na região, apenas Volta Redonda, Barra Mansa e Pinheiral estão no pacote de novos distritos industriais do estado.

Alíquota reduzida no ICMS impulsiona economia de Pinheiral

Em entrevista ao jornal DIÁRIO DO VALE, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pinheiral, Júlio Barbosa, explicou que o crescimento da arrecadação ICMS e o crescimento do setor da indústria no município passam pela forma como o atual governo conduz as políticas públicas de desenvolvimento.

“Em 2017, no início da gestão do prefeito Ednardo Barbosa, nós mandávamos para o estado uma média de R$ 5 milhões ao ano, isso já contando com a redução de imposto, uma vez que Pinheiral faz parte do benefício da Lei 6.979/2015, que dá uma redução de 18 para 2% na alíquota do ICMS. Nossas empresas já têm essa redução”, explicou Júlio. A lei em questão delibera sobre o Tratamento Tributário Especial de caráter regional aplicado a estabelecimentos industriais do Estado do Rio de Janeiro.

Segundo o secretário, o trabalho que vem sendo feito no município tem contribuído para o crescimento da arrecadação. “Esses resultados só foram possíveis através de uma proximidade do poder público com as empresas. Programas como ‘Ajustando o Parafuso’, foram de suma importância”, revelou Júlio, explicando que, pelo programa, a cada dois meses, eles se reúnem com as indústrias, para conversar sobre os problemas do Polo Industrial e sobre o que pode ser melhorado. Foi numa destas reuniões que conseguiram o asfaltamento para a o Distrito Industrial, entre outras coisas. “Agora também estamos mexendo no trânsito do distrito industrial, para melhorar com estacionamento dos carros de passeio para os funcionários que vão trabalhar de carro”, contou.

Crescimento: segmento de aço ganha força na cidade

Em Pinheiral, de acordo com Júlio Barbosa, o setor que mais cresceu foi a indústria, seguido de comércio e serviços. “Com a industrialização, o comércio ficou mais forte e a prestação de serviço, consequentemente, também cresceu. Em quarto lugar temos a construção civil e em quinto a agropecuária”, revelou.

De acordo com o secretário, nos últimos dois anos, 10 novas empresas do segmento de aço se instalaram na cidade. “Além dessas, tivemos ainda mais duas empresas. Uma que está ampliando, do setor de embalagem, e outra que está vindo para Pinheiral, que também é de embalagens. Cada uma delas gerando uma média de 80 empregos”, comemora.

Um dos responsáveis pelo avança econômico de Pinheiral, Júlio lembra que além da chegada de novas empresas, as já existem estão buscando expansão. “Esse é um resultado bastante positivo. Tivemos algumas empresas que expandiram suas áreas porque o projeto estava aumentando. Hoje, temos também a fábrica de linguiças, que está ampliando. Recebemos também uma fábrica de pães, uma empresa com 30 anos de mercado, que traz toda a sua estrutura para Pinheiral e hoje emprega uma média de 40 pessoas”, salientou.

Para Júlio, um dos principais objetivos do prefeito Ednardo Barbosa é investir em qualificação profissional, proporcionando cursos profissionalizantes aos moradores de Pinheiral. “Como no programa ‘Um Salto para o Futuro’, que é um programa de qualificação profissional promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Senai, com cursos de operador de ponte rolante, operador de empilhadeira, operador de máquina de corte e dobra, assistentes de operações e logística, auxiliar administrativo”, exemplificou o secretário, frisando que os cursos são gratuitos para a população e contam com certificado do Senai.

Saldo Positivo no Caged fortalece expectativa de crescimento

De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), as oportunidades de emprego em Pinheiral seguem aumentando ano a ano. Em 2020, foram 975 admissões com saldo positivo de 72 novas vagas. Em 2021, a cidade registrou 1.185 admissões, com o saldo positivo de 123 novas vagas. Já em 2022, foram 1.498 admissões, com o saldo positivo de 186 novas vagas.

“Até abril deste ano, já foram 224 admissões dentro do município. Hoje, o resultado tem sido muito positivo. Com a industrialização estamos conseguindo fortalecer o nosso comércio, a prestação de serviço e qualificar a mão de obra local”, reforçou Júlio, comentando que uma média de 700 pessoas estão trabalhando no Polo Industrial da cidade. “Desse percentual, temos um número bem positivo. Cerca de 85% dessas pessoas são moradores do município de Pinheiral”, comemorou Júlio, acrescentando que: “Em todos esses três anos, a indústria foi o segmento que mais cresceu seguido do comercio e serviço”.

EMPREENDEDORISMO – Júlio lembrou que o município também tem incentivado o empreendedorismo. “Além disso, através de uma parceria com o Sebrae, estamos incentivando o empreendedorismo, principalmente para mulheres e jovens, duas áreas que tem maior dificuldade de acesso à indústria do aço”, salientou.