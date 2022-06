ICMS Ecológico 2021: Barra Mansa fica em 1º lugar no tratamento de resíduos

Matéria publicada em 29 de junho de 2022, 21:28 horas

Ações destinadas à remediação de vazadouro também foram destaques, faturando a segunda colocação entre todos os 92 municípios do estado

Rio de Janeiro – O município de Barra Mansa foi um dos destaques na cerimônia de premiação do ICMS Ecológico 2021 (ano fiscal de 2022), nesta quarta-feira (29), na sede da Fecomércio, no Rio. O programa desenvolvido na cidade sobre os índices de resíduos sólidos faturou a primeira colocação entre as 92 cidades fluminenses, enquanto o de remediação de vazadouros conquistou o segundo lugar. O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa, Vinícius Azevedo, e o diretor-executivo do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), Adilson Rezende, receberam a premiação.

A premiação do ICMS Ecológico 2021 foi realizada pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade; Inea; Anamma; e Fecomércio.

Durante a entrega do prêmio, Azevedo disse se sentir honrado pelo reconhecimento e ressaltou o impacto que o encerramento das atividades do lixão no Km 7, da Rodovia Engenheiro Alexandre Drable, no bairro Cotiara, trouxe para o município.

– O Saae, de maneira eficaz, coordenou essa ação e deu total apoio à implantação do Centro de Tratamento de Resíduos (CTR) em 2012. A unidade conta desde 2018 com a Central Geradora de Energia do Sul Fluminense, a partir do biogás, que é o gás proveniente da decomposição do lixo que, traz ganhos diversos principalmente na questão da redução do efeito estufa – afirmou.

Adilson Rezende lembrou que o CTR além de permitir a destinação ambientalmente correta do lixo do município, conforme explicita a Lei 12.305/2010, auxilia outras cidades na preservação ambiental, como Volta Redonda, Porto Real, Quatis, Rio Claro, Pinheiral, além de Bananal e Arapei, ambas situadas no estado de São Paulo.

– Também conseguimos organizar e dar o suporte adequado para os associados da Cooperativa Mista de Catadores de Materiais Recicláveis de Barra Mansa, que hoje conseguem obter uma renda média mensal da ordem de um salário mínimo – citou.

Segundo o secretário de Estado de Ambiente e Sustentabilidade, José Ricardo, o mecanismo tributário representa uma fonte estratégica de recursos para os investimentos municipais na área de gestão pública ambiental.

– Temos o dever de apoiar todos os municípios de nosso Estado na busca por melhorias contínuas nos índices que compõem o ICMS Ecológico. Estamos aprimorando o ICMS Ecológico visando estar mais perto das administrações municipais, dando apoio e tirando dúvidas que possam surgir – ressaltou.

Ganhos ambientais

O Centro de Tratamento de Resíduos, localizado no Km 3 da Rodovia Engenheiro Alexandre Drable, que liga Barra Mansa a Bananal, recebe diariamente 750 toneladas de resíduo, porém a sua capacidade total chega a 950 toneladas/dia. Desde que entrou em funcionamento trouxe um grande ganho ambiental para os municípios que atende, permitindo fomentar a economia, por meio da geração de empregos diretos e indiretos, arrecadação de impostos (ISS) e pagamento de outorga pela operação do aterro sanitário. O tratamento adequado do lixo ainda permite ao município parcelas maiores dos recursos do ICMS Ecológico.

Quanto à geração de energia elétrica pelo CTR, a unidade gera mensalmente em torno de 635.000 kWh, volume que possibilita o abastecimento de quase quatro mil residências.