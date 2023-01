ICMS Ecológico: Paraty prevê arrecadar R$ 9 milhões em 2023 - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de janeiro de 2023, 08:52 horas

Cidade ficou segundo lugar no índice de conservação ambiental entre todos os municípios do Estado

Paraty – A construção de novas estações de tratamento de esgoto, a ampliação da coleta seletiva e a coleta de óleo vegetal estão provocando aumento direto na arrecadação do ICMS Ecológico de Paraty. Em 2022, o município da Costa Verde arrecadou R$ 6,5 milhões com a transferência de recursos do Estado. Já em 2023, os valores previstos chegam aos R$ 9 milhões.

Os dados são Secretaria de Meio Ambiente e revelam que Paraty avançou posições significativas no ranking Estadual do ICMS Ecológico.

– No ano de 2022 arrecadamos um total de 6,5 milhões e ficamos em décimo lugar no resultado geral e pela primeira vez todos os 92 municípios do estado participaram do ICMS ecológico – disse o secretário de Meio Ambiente, Vinicius Oliveira.

O secretário acredita que a implantação de políticas públicas para a área ambiental durante o governo do prefeito Luciano Vidal estão sendo decisivas para a transformação do setor.

– A instalação das estações de tratamento de esgoto e ampliação de atividades como a coleta do óleo vegetal através do programa não jogue seu óleo pelo ralo e coleta seletiva nossa pontuação vai aumentar significativamente. O futuro de Paraty está sendo construído de forma sustentável e com ações ambientais que nunca foram aplicadas – ressaltou Vinicius Oliveira.

No entanto, é na conservação ambiental que a cidade mais cresceu. A preservação da Mata Atlântica colocou Paraty no segundo lugar no Estado.

– Ficamos em segundo lugar no índice de conservação ambiental entre todos os municípios. Esse é resultado do trabalho de fiscalização e proteção de nascentes, florestas e mananciais, que o prefeito Luciano Vidal tanto nos cobra. O resultado está aí – disse o secretário.

Projeto ‘Não jogue seu óleo pelo ralo’ envolve mais de 60 empresas

O prefeito de Paraty, Luciano Vidal e o Secretário do Ambiente, Vinicius de Oliveira, assinaram com a Cooperativa Serra do Mar um contrato de prestação de serviço para reestruturação do Programa de Reaproveitamento de Óleo Vegetal – Não jogue seu óleo pelo ralo – PROVE Costa Verde. O objetivo é reverter a queda na coleta de óleo de cozinha, decorrente da pandemia e da falta de uma fiscalização efetiva de bares, restaurantes e dos catadores irregulares e, consequentemente, evitar a perda de recursos do ICMS Ecológico para o município. São aproximadamente 60 bares, restaurantes, quiosques e pousadas que aderiram ao programa em 2023.

– Com relação à questão ambiental, o despejo do óleo de cozinha compromete seriamente o ecossistema aquático. A iniciativa da Prefeitura de Paraty, por meio da Secretária de Ambiente é contribuir com os cooperativados, aumentar a participação de Paraty no ICMS Ecológico, que é um mecanismo tributário, do governo do estado que possibilita aos municípios que cumprem determinados critérios relacionados a cuidados ambientais, somos uma cidade Patrimônio Mundial, além de cuidar da nossa gente, do nosso turismo, é importante cuidar das nossas belezas naturais- e um dos compromissos é com a gestão do Saneamento Básico, conforme o município melhora sua gestão ambiental, mais recurso ele ganha – explica o prefeito Vidal.

Global Passaporte Verde

O programa foi reconhecido como referência em educação ambiental pela Global Passaporte Verde, na Rio +20 que, em 2023, completará 15 anos.

A reestruturação do programa seguirá as diretrizes do dossiê Paraty Cidade Criativa pela Gastronomia, as orientações do 6º ODS da Agenda 21/2030 – Água potável e Saneamento, as leis municipais de Paraty – nº 1624 / 2008 e 1743 / 2010, que regulamentam a coleta de óleo de cozinha usado, e a resolução SEAS/INEA Nº 43, de 29/04/2021, que determina a contratação de uma cooperativa como critério prioritário para garantir a pontuação e os recursos provenientes do ICMS Ecológico para o município de Paraty.

Seguindo essas diretrizes, orientações e regulamentações os estabelecimentos geradores deverão emitir o manifesto de resíduo, observando o que determina a Lei Municipal de Paraty 1624/2008:

Artigo 5º desta lei municipal – As empresas de coleta de óleo deverão, obrigatoriamente, serem cadastradas e autorizadas pela Secretaria do Ambiente;

Artigo 6º – Os estabelecimentos geradores deste resíduo deverão ter recipientes com rótulo da empresa coletora;

Artigo 8º – Os infratores desta lei serão multados em 500 (Quinhentas) UFIR’S, pagas em dobro em caso de reincidência.

Com base nessas diretrizes, orientações e regulamentações, empresas e restaurantes foram certificadas como Instituições Cidadãs 2022. A relação dos restaurantes certificados está disponível na matéria –Certificação – Não jogue seu óleo pelo ralo Empresa Cidadã Paraty / 2022