Ideias de looks para dias quentes

Com as altas temperaturas do verão, muitas vezes é difícil encontrar looks frescos no armário que sejam adequados para o dia a dia, já que o calor faz com que muitas de nossas peças favoritas não possam ser usadas de forma confortável.

Porém, o segredo está justamente nos tecidos das peças que escolhemos para essa estação, que devem ser termicamente confortáveis, como os naturais ou aqueles que possuem tecnologias adequadas para enfrentar as temperaturas elevadas.

Também muito se fala sobre o poder que as cores possuem em armazenar o calor e, consequentemente, não deixar o look tão leve e adequado, por isso que o verão é a época ideal para testarmos novos tons frescos e viajar nas estampas! Separei inspirações de visuais estilosos perfeitos para os dias quentes.

Que tal optar por uma saia feita com amarrações de canga?

A canga é uma opção perfeita para o calor, e a combinação com top, regata ou até mesmo uma camisa fresquinha é infalível.

Nos pés, uma sandália – com ou sem salto – pode definir a ocasião do visual.

O verão pede cor, então se você é ousada, aposte em peças coloridas e alegres. Com certeza você criará looks frescos e adequados para o verão.



Claro que os vestidos não podem ficar de fora dessa lista, já que são ideais para visuais despojados e leves. A ideia é apostar em modelagens mais amplas.



Tire seus mini tops do armário e aproveite a temperatura nas alturas! Ideal para looks frescos e estilosos, o top, ou sem alças, complementa visuais coloridos sem pesar ou deixá-los inadequados.

Calças jeans não são exatamente a cara do verão, porém é possível garantir looks frescos e leves com elas. Primeiro, comece pelo modelo da peça, e escolha aquelas que são mais largas e curtas, para garantir que você não passe calor. Além disso, as calças com lavagem mais clara são mais utilizadas nessa temporada.

Como parte de cima pense em algo com cores mais claras e pronto!