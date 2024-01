Ideias de looks para quem está sem criatividade

Não é todo dia que estamos inspiradas para montar um look incrível. As vezes o dia está corrido, você tem outras prioridades ou simplesmente não quer gastar muito tempo pensando em algo para vestir. Mas ainda sim quer se olhar no espelho e se sentir bem com o seu look. Eu entendo, por aqui também tenho dias assim. Para facilitar, montei essa matéria com alguns truques de estilo que eu costumo usar quando estou sem criatividade.

Monocromático

Quer montar uma produção descomplicada e super elegante? Aposte no look monocromático!

Inclusive, você provavelmente já usou este visual nos dias de preguiça com o famoso all black, ao combinar roupas e sapatos pretos. Não tem segredo, não é?

A ideia é aplicar uma cor em todo o look e brincar com as variações de tonalidades.

All Jeans

Não existe ao certo uma regra para investir em looks jeans.

Aliás, ele é um ótimo aliado, se o seu objetivo principal é não precisar pensar muito na hora de escolher uma roupa.

Basta uma calça ou uma saia com uma camiseta jeans para estar nessa moda.

Macacão

O Macacão é aquela peça única, que dispensa muita elaboração no look, ele mesmo compõe o look sozinho sem nenhum esforço.

Você pode montar um visual despojado com um tênis, rasteirinha ou até escolher um salto para ficar mais elegante. Fato é que a peça é um coringa que combina com todos os estilos.

Camisa Branca

A camisa branca é prática e fácil de usar, perfeita para aqueles dias em que a criatividade some na hora de montar o look do dia.

O apelo fashion da camisa branca é tão assertivo que não cansamos de vê-la em looks que vão desde um passeio ao ar livre, passando pelo escritório, e até em eventos noturnos.

Viu como é fácil montar looks com essas dicas? Espero ter ajudado.

Um beijo e até a próxima!!!