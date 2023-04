Identificada mulher assassinada próximo a túnel em Volta Redonda

Matéria publicada em 19 de abril de 2023, 19:14 horas

Volta Redonda – Uma mulher identificada como Keitilly Emilli Glória Chabudey, de 19 anos, foi encontrada morta com três tiros na cabeça na noite de terça-feira (18) em Volta Redonda. O cadáver estava próximo à entrada do Túnel 20, no bairro Água Limpa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas a mulher já estava sem vida. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), em Três Poços. O enterro ocorre nesta quinta-feira (20), no Cemitério Municipal do Retiro.

De acordo com a Polícia Militar, com a vítima, foram encontradas três cápsulas de cocaína e uma porção de maconha. A suspeita é que o mandante do crime tenha sido um homem apontado pela polícia como chefe do tráfico de drogas da localidade.