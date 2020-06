Identificadas vítimas assassinadas no mesmo dia em Volta Redonda

Matéria publicada em 19 de junho de 2020, 15:24 horas

Anderson da Silva de Souza Cirilo e Isaías Teixeira da Silva morreram na quinta-feira (18)

Volta Redonda – As polícias Civil e Militar já identificaram as duas pessoas assassinadas na quinta-feira (18) em Volta Redonda. Uma delas foi Anderson da Silva de Souza Cirilo, de 18 anos. Ele foi morto a tiros na Rua J, no beco Esperança, no bairro Coqueiros.

A outra vítima foi Isaías Teixeira da Silva, de 35 anos. Ele foi executado com vários tiros num condomínio, no bairro São Sebastião.

As policias estão sem pistas dos autores dos dois crimes, que serão investigados pelo delegado titular Victor Arthur Tuttman Diegues.

O corpo de Anderson foi sepultado na tarde de quinta-feira (18), no Cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda. Já o corpo de Isaias será enterrado às 16h30 desta sexta-feira (19) , no Cemitério do Retiro, também em Volta Redonda.