Identificadas vitimas de triplo homicídio em Barra Mansa

Matéria publicada em 15 de maio de 2022, 10:11 horas

Barra Mansa – Foram identificadas como Fernando de Sá Aquino, de 25 anos, Francis Willian de Souza Silva, de 37, e Ari Cleiton Campos Silva, de 22, as vítimas do triplo homicídio ocorrido na madrugada deste domingo(15) , em Barra Mansa. Eles foram mortos a tiros na Rua Aristide Ferreira, na Vila Ursulino.

Fernando e Francis morreram no local. Ari chegou a ser socorrido na Santa Casa de Barra Mansa, mas não resistiu aos ferimentos. Policiais tentam localizar e prender o autor ou autores do crime. Eles ainda não sabem o motivo do triplo homicídio.

Na 90ª DP (Barra Mansa), o delegado titular Michel Floroschk abriu um procedimento para apurar as mortes. O policial deverá verificar se havia câmera de segurança instalada no local do tiroteio e requerer as imagens junto à Prefeitura de Barra Mansa.