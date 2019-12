Identificado agente de saúde morto por colega

Matéria publicada em 30 de dezembro de 2019, 11:09 horas

Crime aconteceu na manhã desta segunda-feira no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda

Volta Redonda – Foi identificado como Elias dos Santos Silva Júnior, de 29 anos, o agente de saúde, assassinado no início da manhã desta segunda-feira (30) por um colega de trabalho, em Volta Redonda.

O suspeito de ter efetuado os disparos foi preso em flagrante por um policial militar do 28º BPM, que estava de folga e próximo do local no momento em que o crime aconteceu. A arma usada pelo suspeito, um revólver calibre 32, foi apreendida.

O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com a assessoria da prefeitura de Volta Redonda, já que, tanto a vítima, quanto o suspeito, eram funcionários do setor de zoonoses do município. Segundo um funcionário da prefeitura, uma nota está sendo emitida e, em breve, será divulgada à imprensa.