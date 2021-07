Matéria publicada em 30 de julho de 2021, 16:01 horas

Angra dos Reis – Foi identificado como João Daniel Pereira, de 63 anos, a vítima fatal do naufrágio que ocorreu na quinta-feira, dia 29, em Angra dos Reis. De acordo com as informações, ele seria o condutor do barco. Um tripulante da embarcação continua desaparecido.

A embarcação saiu da Ponta do Sapê e seguia para a Ilha do Arroz, também em Angra dos Reis. João Daniel era habilitado para conduzir barco e estava transportando trabalhadores, quando ocorreu o acidente.

No início da manhã desta sexta-feira, dia 30, a Marinha e o Corpo de Bombeiros reiniciaram as buscas para encontrar uma pessoa desaparecida.

O delegado titular da 166ª DP (Angra dos Reis), Vilson de Almeida disse que a Polícia Civil vai investigar o acidente com o barco. Marinha instaurou um inquérito administrativo para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente.

Em nota, a Marinha lamentou o ocorrido e emitiu um aviso aos navegantes alertando sobre o acidente. Também foi solicitado, o apoio a todas as embarcações que transitem na área do naufrágio.