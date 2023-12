Identificado corpo recolhido do Rio Paraíba do Sul, em VR

Volta Redonda – Foi identificado como sendo de Jordan Venâncio da Silva, de 21 anos, o corpo encontrado na tarde de sábado (16) boiando no Rio Paraíba do Sul, em frente à Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, no bairro Retiro, em Volta Redonda.

O rapaz, que era morador do bairro Ponte Alta, estava desaparecido desde sexta-feira (15) quando saiu de casa para trabalhar.

Ao DIÁRIO DO VALE, que esteve no local, os agentes que recolheram o corpo não disseram se havia, ou não, marcas de violência.

Jordan deixa esposa e um filho, de um ano de idade.

O caso será investigado pela 93ª Delegacia de Polícia.