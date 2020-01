Identificado homem executado no Santo Agostinho

Segundo a PM, cápsulas de calibre 9mm e 38 foram encontradas próximo ao local do crime

Volta Redonda – Foi identificado como João Paulo Fernandes Pereira, de 23 anos, o homem baleado na noite desta segunda-feira (06), na Rua Aracaju, s/nº, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. Segundo a PM, após receber informações do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), os agentes foram ao local e encontraram a vítima caída no chão, já sem vida.

O local foi cercado pela Polícia Militar até a chegada da perícia, que constatou que a vítima foi atingida por aproximadamente 20 disparos de arma de fogo de calibre 9mm e 38. Várias cápsulas foram encontradas próximo ao corpo de João Paulo, que foi removido pelo Corpo de Bombeiros para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços.

A PM informou que a esposa da vítima acompanhou a ocorrência, e, após os procedimentos, foi à 93ª DP (Volta Redonda) como testemunha. Ainda não há informações sobre suspeitos e o que teria motivado o crime.

Outros casos



Este é o terceiro homicídio no município em três dias. No sábado (4), outro homem, identificado como Moisés da Silva Martins, de 21 anos, foi morto a tiros, na Rua Roquete Pinto, no bairro Caieiras, próximo a uma quadra de esportes.

Um dia depois, no domingo (05), Vitor Carvalho da Silva, de 20 anos, foi assassinado na Estrada União, no bairro Retiro. Ainda não há informações sobre suspeitos. Os homicídios foram registrados na 93ª DP (Volta Redonda).