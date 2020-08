Identificado homem morto em confronto com PMs no bairro Mangueira, onde um sargento foi baleado

Matéria publicada em 19 de agosto de 2020, 17:58 horas

Barra Mansa – Foi identificado como Rafael Martins de Oliveira, de 26 anos, o homem que morreu após uma troca de tiros na noite de terça-feira, dia 18, com policiais militares no bairro Mangueira, em Barra Mansa. PMs disseram que Rafael estava na garupa da moto, junto ao condutor do veículo, que também foi baleado. Os dois foram socorridos no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, onde Rafael morreu.

O outro suspeito continua internado, sob a escolta da PM. A polícia ainda não sabe ao certo se ele era quem pilotava a moto ou estava dirigindo um carro que dava cobertura aos ocupantes que estavam na moto.

Após a troca de tiros, dois suspeitos, mesmo feridos, conseguiram fugir. Segundo a polícia, Rafael caiu da moto na Rua Dom Pedro II, no bairro Ponte Alta, já em Volta Redonda.

Um sargento-PM também ficou ferido no confronto. Ele foi atingido com dois tiros, um no tórax e outro no braço.

Ainda de acordo com a policia, um jovem, de 23 anos, foi preso com uma pistola 9 milímetros, suspeito de participação no confronto.

Já a moto foi encontrada pelos agentes, abandonada no bairro Paraíso.

O jovem detido com a arma foi levado para 90ª DP (Barra Mansa), onde a ocorrência passou a ser investigada pelo delegado titular, Ronaldo Aparecido de Brito.

A polícia não informou o motivo do tiroteio.