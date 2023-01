Identificado homem que morreu afogado em cachoeira de Rio Claro - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de janeiro de 2023, 17:17 horas

Lídice – Foi identificado na tarde desta quarta-feira (18), o homem encontrado morto em uma cachoeira em Lídice, distrito de Rio Claro. Aguinaldo da Silva Themotheu, de 43 anos, era morador da localidade e foi encontrado submerso na cachoeira por um banhista.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo já se encontrava do lado de fora da água quando a corporação chegou ao local. Peritos da Polícia Civil foram acionados e constataram a morte por afogamento.

Em seguida, o corpo foi levado pelos bombeiros para o Instituto Médico Legal de Volta Redonda. O caso foi registrado na delegacia de Rio Claro.

No mesmo dia, também foi registrado mais um afogamento na região. O suíço Antonio Ernest Yves Chiquet, de 27 anos, foi encontrado morto no ribeirão conhecido como Paraíso Perdido, em Itatiaia. O corpo foi localizado à noite, por bombeiros especializados do Rio de Janeiro.