Matéria publicada em 2 de agosto de 2021, 15:26 horas

Angra dos Reis – Foi identificado como Carlos Eduardo de Carvalho , de 35 anos, a segunda vítima fatal que estava num o barco que naufragou no Mar de Angra dos Reis. O acidente foi no dia 28 do mês passado, na Praia do Retiro, desde então Carlos estava desaparecido e foi encontrado neste domingo, dia 1º.

Bombeiros e marinheiros encontraram no mesmo dia do naufrágio, o corpo do condutor da embarcação João Daniel Pereira, de 63 anos. Outros cinco tripulantes foram resgatados e não sofreram nenhuma lesão. O bardo saiu da Praia do Sapê e seguia para a Ilha do Arroz, quando afundou. Polícia Civil e Marinha instauraram um inquérito para investigar a causa do acidente.