Identificados homens mortos em acidente em Três Poços - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de janeiro de 2023, 19:54 horas

Bando estava em Honda Fit que bateu contra uma mureta, na Avenida Paulo Erlei, no bairro Três Poços; um dos homens sobreviveu

Volta Redonda e Pinheiral – Os três homens que morreram em um acidente nas proximidades de um campo de grama sintética na Avenida Paulo Erlei, no bairro Três Poços, em Volta Redonda, foram identificados como: João Vitor da Silva Santos Pinheiro, de 18 anos, Madson de Souza Freire, de 21, Matheus Rômulo Amorim de Assis, de 23.

Eles são suspeitos de assaltar um posto de combustíveis em Pinheiral, na madrugada de terça-feira (10). O acidente teria acontecido logo após o crime, durante a fuga. O bando estava em um Honda Fit que bateu contra uma mureta.

Dois deles chegaram a ser socorridos por ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros e levados para o Hospital São João Batista. No entanto, um morreu na unidade de saúde e o outro seguia internado em estado grave. Os outros dois morreram no local. Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal.

Segundo a Polícia Militar, o carro em que os quatro suspeitos estavam perdeu o controle e bateu contra um muro, no Três Poços. A Guarda Municipal de Volta Redonda foi acionada para auxiliar no trânsito e rebocar o veículo.

Ainda de acordo com a PM, no automóvel estava o revólver calibre 38 usado no assalto, cinco munições, dois sacos de cocaína e 22 pinos da droga, oito tambores de pedras de crack e os R$282 que haviam sido roubados do posto de gasolina. As suspeitas apontam que o veículo era clonado. A Polícia Civil investiga o caso.

Câmeras flagram crime

Câmeras de segurança do posto de combustíveis flagraram a ação dos criminosos. No vídeo, dois assaltantes encapuzados podem ser vistos entrando no local e agindo de forma violenta, puxando fios de aparelhos, enquanto outro aponta um revólver calibre 38 para um funcionário.

Um terceiro suspeito, também encapuzado, permaneceu do lado de fora. No fim da ação, os homens entram no Honda Fit de cor prata e fogem. O horário da filmagem mostra que ação aconteceu um pouco antes de 1h desta terça-feira (10).