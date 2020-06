Identificados mortos em confronto com a PM em Barra Mansa

Matéria publicada em 5 de junho de 2020, 08:07 horas

Barra Mansa – Foram identificados como Maicon Rodrigo de Almeida Silva, Lucas da Silva Ephifanio e Jepherson Gustavo Mendes dos Santos, os três homens mortos durante confronto armado com policiais militares na noite de quinta-feira (04) na Alameda III, no km 100, no Moinho de Vento, em Barra Mansa.

Segundo a PM, o confronto aconteceu após os agentes receberem denúncia sobre uma festa clandestina num sítio, patrocinada por traficantes do bairro Eucaliptal, em Volta Redonda. Ao notarem o cerco policial, os suspeitos fizeram disparos contra as equipes e fugiram para uma área de mata. Neste momento, teve início uma segunda e mais intensa troca de tiros. “A festa era do “dono” do Eucaliptal, que conseguiu fugir. Os três agiram como ‘soldados’ e fizeram a contenção para que o chefe pudesse fugir – disse um dos policiais que estiveram no local.

De acordo com os policiais, após a prisão do primeiro suspeito, as buscas continuaram pela mata, onde outros três suspeitos foram encontrados caídos no chão, baleados. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas encontrou os suspeitos sem vida. Uma pistola equipada com “kit rajada”, duas pistolas 9 mm e uma pistola 45 mm, além de munições foram apreendidas.

Após perícia, os corpos foram removidos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para o Instituto Médico Legal de Três Poços, em Volta Redonda. Uma testemunha foi encaminhada até a 90ª DP (Barra Mansa), ouvida e liberada; assim como outros participantes relacionados, em torno de 15 pessoas.