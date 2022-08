Identificados os três homens mortos em confronto com a PM em Volta Redonda

Matéria publicada em 23 de agosto de 2022, 08:13 horas

Volta Redonda – Foram identificadas como Luan Carvalho Silva Alves, de 18 anos, Tales Lucas de Oliveira Ferreira, 24, e Pedro Henrique Araujo Malaquias, de 19, as três pessoas mortas na noite de segunda-feira (22), durante uma troca de tiros com policiais militares. O tiroteio foi na Rua Barão do Rio Branco, no Jardim Belmonte.

No local, os agentes apreenderam 86 pedaços de maconha, 217 pinos de cocaína, 10 comprimidos de ectasy, duas pistolas com carregadores, R$ 542, touca tipo ninja, celular, e uma bolsa camuflada.