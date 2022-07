Idosa cai no golpe do ‘falso sequestro’ e tem casa assaltada em Volta Redonda

Matéria publicada em 22 de julho de 2022, 19:25 horas

Volta Redonda – Uma idosa, de 67 anos, caiu no golpe do “falso sequestro” e acabou tendo a casa assaltada na madrugada desta sexta-feira (22) em Volta Redonda. O imóvel fica no bairro Sessenta.

Segundo a Polícia Militar, um bandido ligou para a vítima dizendo que sua filha havia sido sequestrada.

Depois de ouvir gritos de uma mulher e ameaças do suposto sequestrador, ela acabou passando o endereço do imóvel ao golpista, além de informar que estava sozinha.

Pouco tempo depois, um bandido foi à residência de carro e furtou alguns pertences da idosa, fugindo em seguida.

O caso foi registrado na delegacia de Volta Redonda e está sendo investigado.