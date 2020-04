Idosa de Volta Redonda doa máscaras de pano em troca de doações para ajudar creche do Conforto

Matéria publicada em 30 de abril de 2020, 10:29 horas

Volta Redonda – Com a chegada da pandemia do novo coronavírus atos de bondade estão sendo registrados pelos municípios da região Sul Fluminense. Um deles é de uma senhora que mora no bairro Conforto, em Volta Redonda, que está fazendo um projeto social para ajudar crianças carentes. Euraci Britto, de 75 anos, produz diariamente máscaras de pano que são doadas para os moradores, e em troca aceita doações de mantimentos para ajudar uma creche localizada no bairro Conforto..

Segundo dona Euraci, a “campanha” teve início no dia 13 de abril, quando soube das notícias referentes ao uso das máscaras de pano, como forma de combater a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

– Como gosto de fazer artesanato, teria o material aqui em casa para confeccionar as máscaras. Nisso comentei com minhas vizinhas sobre isso e fui comunicando para eles, minha família e todos me apoiaram, querendo as máscaras. Moro perto do Supermercado Poupe e os funcionários pediram, então doei também, e aí começou – disse a idosa.

O ato de bondade da dona Euraci repercutiu nas redes sociais, onde o internauta Willian Stoduccor, morador do bairro Conforto, publicou sobre o projeto da idosa e pedia a solidariedade da população para ajudar com as doações para a creche.

– Uma senhorinha que está fazendo um projeto social pra ajudar crianças carentes. Fui até a casa dela porque me disseram que ela estava vendendo máscara, e chegando lá ela me disse que não as vende. Ela compra os materiais pra fazer a máscara, costura, lava, desinfeta, coloca na embalagem pra nos entregar e em troca ela aceita doações pra ajudar uma creche. As doações podem ser: leite (em pó ou líquido), fubá, maizena, cremogema e açúcar. Saí de lá emocionado com a atitude dela – relatou Willian em sua publicação nas redes sociais.

Euraci Britto já produziu mais de 140 máscaras de pano. Ela disse que esta prática de solidariedade é benéfica para todos.

– Enquanto eu tiver material para fazer, eu vou doando. Fico sozinha na minha casa durante esse período de quarentena e as máscaras são minha higiene mental, são um passatempo para mim e uma satisfação porque é algo bom para todos: ajuda a quem não tem condições de comprar as máscaras e ajuda as crianças da creche com os mantimentos – comentou Euraci, acrescentando que ficou emocionada com a publicação do internauta sobre o ocorrido.

Além das doações de mantimentos para ajudar a creche, Euraci também está recebendo materiais para confecções das máscaras. Interessados em contribuir entrar em contato pelo telefone 99843-4892.