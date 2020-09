Idosa é a 194ª vítima fatal de covid-19 em Volta Redonda

Matéria publicada em 5 de setembro de 2020, 18:09 horas

Volta Redonda – Em boletim epidemiológico divulgado na tarde deste sábado (05), a prefeitura de Volta Redonda informou mais uma vítima fatal do novo coronavírus. A morte deste sábado é uma idosa de 60 anos, com isso o número de óbitos no município sobre para 194.

Nessa última atualização foram contabilizados 332 casos confirmados e 18.206 notificados como suspeitos. Os curados são 4.845 e 9.249 exames deram negativo.