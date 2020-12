Idosa morre vítima de acidente na BR-393 em Barra do Piraí

Matéria publicada em 5 de dezembro de 2020, 16:54 horas

Barra do Piraí e Volta Redonda – A senhora de 72 anos, que sofreu acidente na noite de sexta-feira (04), na BR-393, morreu na tarde deste sábado (05), em Volta Redonda. Ela estava internada no Hospital São João Batista e foi levada para a unidade médica em estado grave, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Maria Tinoco Costa, que morava em Barra do Piraí, estava dirigindo um veículo modelo HB20 que colidiu de frente a um furgão ,no km 272, na altura do Parque Aldeia das Águas, em Barra do Piraí, por volta das 18h.

Nenhum ocupante do furgão de feriu, segundo a PRF.

O corpo da idosa foi levado para IML (Instituto Médico Legal) de Três Poços. Até o momento não se tem informações sobre enterro e velório de Maria Tinoco Costa.