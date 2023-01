Idoso acusado de agredir esposa é preso, em Angra - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de janeiro de 2023, 12:22 horas

Mais de 200 munições foram encontradas na residência do casal

Um homem de 60 anos, acusado de violência doméstica contra a esposa foi preso, na madrugada desta segunda-feira (09), no Parque Mambucaba, em Angra dos Reis. O suspeito estava em posse de 204 munições, para diversos tipos de armas.

Agentes do 33º Batalhão de Polícia Militar foram ao local para averiguar a denúncia, e, após fazer contato com a idosa, que estaria sendo ameaçada com uma arma, os policiais entraram na residência e encontraram as munições.

Ao todo, foram apreendidos 11 munições de calibre 5.56, 15 para calibre .40, 124 para 9mm, 12 para calibre 44, sete para calibre 38 e 35 munições de calibre 22.

O caso foi encaminhado à 166ª DP.