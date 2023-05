Idoso assassinado em Resende não tinha antecedentes criminais

Matéria publicada em 29 de maio de 2023, 16:38 horas

Resende – O idoso de 66 anos que foi encontrado morto a tiros em uma estrada de chão no bairro Vargem Grande, na última sexta-feira (26), não tinha antecedentes criminais. De acordo com o apurado pelo DIÁRIO DO VALE, a vítima tinha apenas uma anotação por homicídio culposo – sem intenção de matar – devido ao envolvimento em um acidente de trânsito na década de 1980. Ele respondeu em liberdade. O corpo foi encontrado por agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM) após serem informados por pessoas que passavam pelo local. Foram recolhidas 26 cápsulas de calibre 9 mm na cena do crime. O caso está sob investigação da 89ª Delegacia de Polícia (DP).