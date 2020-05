Idoso com suspeita de Covid-19 morre no Hospital de Campanha de VR

Matéria publicada em 2 de Maio de 2020, 11:38 horas

Volta Redonda – Um paciente, de 65 anos, que tinha doenças pré-existentes como diabetes e hipertensão, morreu nesta sexta-feira, dia 01, No Hospital de Campanha, montado no Raulino de Oliveira, com suspeita de Covid-19.

O secretário de Saúde, Alfredo Peixoto, informou que ainda aguarda resultado de exames para confirmar se a morte foi por causa do novo coronavírus.