Idoso é atingido por trem em BM e tem pé amputado

Matéria publicada em 25 de abril de 2023, 20:57 horas

Acidente aconteceu na passagem de nível da Alberto Mutel, no Centro

Barra Mansa – Um idoso foi atingido por um trem na noite desta sexta-feira (25), na passagem de nível da Avenida Alberto Mutel, no Centro de Barra Mansa. De acordo com o apurado pelo DIÁRIO DO VALE, o homem teve um pé amputado durante o acidente, sendo socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

Imagem: Redes Sociais