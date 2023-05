Idoso é atropelado por ônibus em Barra do Piraí

Matéria publicada em 2 de maio de 2023, 09:09 horas

Segundo o HSJB, vítima está em estado grave

Barra do Piraí – Um idoso ficou gravemente ferido após ser atropelado por um ônibus, no bairro Califórnia, em Barra do Piraí, na noite desta segunda-feira (1). Ele foi socorrido ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu na altura do km 278, na BR-393, por volta das 18h30.

Pouco depois, no mesmo trecho da rodovia, duas mulheres foram atropeladas e uma delas, de 56 anos, morreu no local. A outra, de 54 anos foi socorrida ao mesmo hospital e, de acordo com a unidade médica, está lúcida e em observação.