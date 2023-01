Idoso é baleado em bar de Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de janeiro de 2023, 20:48 horas

Barra Mansa – Um homem de 70 anos foi baleado no fim da tarde desta quarta-feira (18), em um bar no bairro Nova Esperança, em Barra Mansa. Ele teria sido atingido por três disparos: no rosto, barriga e ombro; foi socorrido por populares e levado à Santa Casa de Misericórdia.

O idoso passava por cirurgia até a publicação desta nota, mas estaria lúcido quando deu entrada na unidade médica.

O autor dos disparos seria conhecido da vítima. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

O crime teria sido cometido após um desentendimento entre o autor e o idoso.