Idoso é denunciado por importunação sexual contra jovem em Barra do Piraí

Barra do Piraí – “Trabalhar não dá futuro”. Esta foi a frase que Maria*, de 19 anos, ouviu na manhã de terça-feira (5) enquanto trabalhava entregando panfletos no centro de Barra do Piraí. O dono da frase é um idoso de 73 anos que poderá responder pelo crime de importunação sexual, cuja pena é de um a cinco anos de reclusão.

“Sou moradora de Vassouras e foi meu primeiro dia trabalhando em Barra. Trabalhei na divulgação de um estabelecimento. Eu tinha que entregar os panfletos e chamar as pessoas para fazer um orçamento”, contou Maria em entrevista ao DIÁRIO DO VALE na tarde desta quinta-feira (7), véspera do Dia Internacional da Mulher.

De acordo com a jovem, que estuda e tem o sonho de passar no concurso da Polícia Militar, o homem que a assediou é conhecido no local e tem condições financeiras. “Ele se aproximou de mim e começou a conversar comigo. Como sou uma pessoa muito comunicativa, e sem imaginar que um senhor que teria idade pra ser meu avô faria algo tão ridículo, continuei a conversa sobre o serviço”, relembrou.

“Do nada, ele começou a falar sobre sexo, perguntou quanto eu cobrava, que ele pagaria minha diária, me chamou pra ir pra fazenda dele, tomar banho de piscina pelada, que queria me ver pelada pra saber se eu realmente era gostosinha”, relatou a jovem, que gravou parte da conversa em vídeo para se resguardar. “Mesmo eu falando que não, que eu não fazia esse tipo de serviço, ele continuou falando que então eu não teria futuro etc. Fui até a delegacia dar parte dele”, completou.

O vídeo

No vídeo gravado por Maria, que pode ser visto no Instagram do DIÁRIO DO VALE, pode-se ouvir quando o homem diz que ela não teria futuro. “A conversa começou totalmente diferente. Ele já chegou em mim. Como ele tinha passado e cumprimentado as outras meninas com quem eu trabalhava, nunca imaginei que ele fizesse o que fez”, disse.

Durante a conversa, Maria, sendo simpática, disse que a vida de trabalhadora era difícil. “Mas eu disse que não me importo, não, porque estou terminando meus estudos e daqui a pouco consigo passar no concurso público, porque o meu sonho é ser uma policial militar do estado do Rio de Janeiro. Nisso, ele começou com uma conversa nada a ver, a falar que queria saber se eu era uma ‘gata na cama’, se eu era ‘inteira’, se eu ‘fazia de tudo no sexo’, se eu realmente era ‘gostosinha’”, contou a moça. As imagens mostram ainda que o idoso, em certa parte da conversa, diz a ela que “trabalhar não dá futuro” e a ‘convida’ para “gozar”.

Julgamentos

Como se não bastasse todo o constrangimento, o embaraço que sofreu à luz do dia, por um homem – em tese – acima de qualquer suspeita, no centro da cidade, a fez perder o emprego. “Tive uma crise de ansiedade muito forte durante a noite. No momento em que (a importunação) aconteceu, fiquei meio desnorteada. Mas foi durante a noite que realmente me caiu a ficha do que aconteceu. Fiquei com meu psicológico muito ruim”, revelou Maria, que, sem emprego, ainda não teve condições de procurar tratamento. “Não recebi nada do local em que trabalhei porque não fiquei até o final do dia”, acrescentou.

Ao comunicar o ocorrido à pessoa responsável por contratá-la – um homem –, ouviu que ‘deveria ter cortado’ a conversa do agressor. Qualquer mulher que já tenha passado por situação semelhante, em qualquer fase da vida, sabe que não é assim tão fácil. “Mesmo depois do que aconteceu, ele (o contratante) queria que eu continuasse trabalhando. Fui grossa com ele porque, para mim, ele não teve um pingo de empatia com isso”, desabafou.

Na 88ª Delegacia de Polícia, onde fez o registro da ocorrência sob orientação de um advogado, Maria disse que se sentiu um pouco melhor. “Graças a Deus, na delegacia eu fui muito bem recebida e tratada. Acredito que era porque foram só mulheres que me atenderam. A delegada me informou que ele seria intimado para depor”, disse, referindo-se à delegada assistente Bianca Pellegrino.

Advertisement

Sobre os julgamentos, que sempre acontecem em situações como essa, ela disse que se sente magoada – mas nada que a impeça de lutar pelo seu direito de ver punido o homem que a importunou. “O problema é que, quando não reagimos a esse tipo de coisa, é porque estamos ‘dando liberdade’ e ‘gostando’ do que a pessoa está fazendo. Mas, em casos assim, a gente fica sem reação. Com o julgamento de certas pessoas, eu só fiquei mais magoada com a situação”.

“Pelo jeito, ele (o idoso) é bem conhecido no local. Muitas pessoas passaram e o cumprimentaram, e também tem condições financeiras. Acredito que, com isso, ele acha que pode fazer o que bem entende”, avaliou Maria, certa de que ele já importunou e ainda importuna outras moças como ela. “Meu desejo é que ele pague pelo que fez. Talvez, com isso sendo exposto, outras meninas que passaram por isso criem coragem de expor também”, finalizou.

*Nome fictício para preservar a identidade da vítima.